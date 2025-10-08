Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:40, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Гордон назвал Пугачеву «главной мафиозницей эстрады»

Ведущий Гордон заявил, что не интересуется жизнью и творчеством Аллы Пугачевой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер и журналист, ведущий программы «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон заявил, что его не интересует жизнь и творчество певицы Аллы Пугачевой, и назвал ее мафиозницей. Об этом он высказался в интервью изданию StarHit.

У Гордона спросили, смотрит ли он интервью с известными людьми в интернете. Телеведущий ответил отрицательно, однако журналистка заявила, что иногда такие интервью интересны благодаря «масштабу персоны». В качестве примера она привела беседу журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) с Пугачевой.

«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует», — отреагировал актер.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Пугачевой. Он заявил, что певицу никто не вынуждал уехать из России, как она заявила в разговоре с Гордеевой.

Интервью с Пугачевой вышло на YouTube-канале Гордеевой 10 сентября. В беседе артистка заявила, что уехала из России в 2022 году из-за того, что ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), включили в список иностранных агентов. Она также заявила, что ее предала Родина.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    На Западе предположили ответ России на запуск Tomahawk

    Названы последствия потери Украиной редчайшей техники в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости