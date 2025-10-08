Гордон назвал Пугачеву «главной мафиозницей эстрады»

Ведущий Гордон заявил, что не интересуется жизнью и творчеством Аллы Пугачевой

Известный российский актер и журналист, ведущий программы «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон заявил, что его не интересует жизнь и творчество певицы Аллы Пугачевой, и назвал ее мафиозницей. Об этом он высказался в интервью изданию StarHit.

У Гордона спросили, смотрит ли он интервью с известными людьми в интернете. Телеведущий ответил отрицательно, однако журналистка заявила, что иногда такие интервью интересны благодаря «масштабу персоны». В качестве примера она привела беседу журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) с Пугачевой.

«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует», — отреагировал актер.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Пугачевой. Он заявил, что певицу никто не вынуждал уехать из России, как она заявила в разговоре с Гордеевой.

Интервью с Пугачевой вышло на YouTube-канале Гордеевой 10 сентября. В беседе артистка заявила, что уехала из России в 2022 году из-за того, что ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), включили в список иностранных агентов. Она также заявила, что ее предала Родина.