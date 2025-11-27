Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:07, 27 ноября 2025Мир

Посол рассказал о нехватке у Великобритании средств на финансирование Украины

Келин: У Великобритании нет средств для дальнейшего финансирования Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

У Великобритании нет достаточных средств для дальнейшего финансирования Украины. Об этом рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Денег реально, вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года, их взять, особенно из внутренних резервов, невозможно», — сказал посол.

Келин отметил, что кроме США Великобритании больше не на кого надеяться.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявлял, что Киев планирует продолжать боевые действия максимум еще два года. Он также отметил, что нынешние власти не беспокоятся о различных проблемах в социальной сфере, например, о демографической проблеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стрельба произошла около Белого дома в Вашингтоне, нацгвардейцы тяжело ранены. Как отреагировал Трамп?

    Часто путешествующая россиянка описала свою жизнь словами «самое сложное — это осуждение»

    Детский омбудсмен Москвы предупредила россиян о новой схеме мошенничества

    Появилось видео бомбовых ударов по позициям ВСУ в Гуляйполе

    Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

    Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

    Посол рассказал о нехватке у Великобритании средств на финансирование Украины

    ФБР заявило о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

    Нападение гигантского питона на рабочего сняли на видео

    Объевшимся людям назвали лучшие позы для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости