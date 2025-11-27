Бывший СССР
Появилось видео бомбовых ударов по позициям ВСУ в Гуляйполе

Появилось видео бомбовых ударов по позициям ВСУ в Гуляйполе Запорожской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Появилось видео бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Кадры разместил Telegram-канал «Воин DV».

На кадрах видно, как летчики 11-й гвардейской армии Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) наносят удары по населенному пункту.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с помощью FPV-дрона на оптоволокне выявили в Сумской области спрятанные в лесополосе позиции ВСУ.

До этого было опубликовано видео штурма Красноармейска бойцами ВС России.

