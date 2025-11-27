Появилось видео вывоза украинских уклонистов в инкассаторских авто

В Закарпатье задержали микроавтобус львовских инкассаторов с уклонистами внутри

В Закарпатье задержали микроавтобус львовских инкассаторов с уклонистами внутри. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

В полиции Закарпатской области сообщили, что 42-летний и 58-летний жители Львовской области использовали для вывоза уклонистов за границу служебный инкассаторский автомобиль. Внутри автомобиля была специальная защитная капсула, в которой они прятали уклонистов. Подчеркивается, что за перевозку и переправку через границу мужчины платили 16,5 тысяч долларов.

Уточняется, что инкассаторов задержали в селе Яноши Береговского района во время перевозки до границы дежурного клиента. Telegram-канал отметил, что мужчина успел заплатить за поездку в приграничье, другую часть должен был передать по прибытии.

