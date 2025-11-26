Бывший СССР
Появились свежие кадры работы расчетов FPV-дронов ВС России

Появились свежие кадры работы ударных расчетов FPV-дронов ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Появились свежие кадры работы ударных расчетов FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) России. Видео разместил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

На видео показано уничтожение пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также срыв двух ротаций подразделений украинской армии.

Ранее дрон российских военных пролетел вдоль дороги, усеянной сожженной техникой ВСУ, и попал на видео.

До этого военкоры сообщили, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России массово сжигают технику с живой силой ВСУ в районе Купянска при помощи проводных дронов. Отмечается, что военные активно применяют систему проводного управления FPV-дронами «Гроза-Леска».

