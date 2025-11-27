Президент ЮАР ответил на отказ Трампа пригласить страну на саммит G20

Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20 в 2026 году

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ответил на отказ американского лидера Дональда Трампа приглашать представителей страны на саммит G20 в США в 2026 году. Он заявил на странице офиса президента ЮАР в соцсети Х, что сожалеет о таком решении главы Белого дома.

«Президент Сирил Рамафоса отметил достойное сожаления заявление президента Дональда Трампа, касающееся участия ЮАР во встречах G20 в 2026 году», — говорится в сообщении.

В офисе Рамафосы отметили, что южноафриканская сторона растроена тем, что вопреки усилиям и множественным попыткам президента ЮАР нормализовать отношения с Соединенными Штатами Трамп по-прежнему применяет основанные на дезинформации «карательные меры» против страны.

Ранее CNN сообщал, что США не планируют приглашать ЮАР для участия в мероприятиях G20. Вместо нее, возможно, на саммит пригласят Польшу, чтобы она присутствовала на встречах в расширенном формате.