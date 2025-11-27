Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:40, 27 ноября 2025Из жизни

Прядь волос Карла III выставили на продажу за 826 тысяч рублей

Прядь волос короля Карла III выставили на продажу за 7995 фунтов стерлингов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Прядь волос короля Великобритании Карла III выставили на продажу за 7995 фунтов стерлингов (826,2 тысячи рублей). Об этом сообщает Need To Know.

Коллекционерам предложили купить волосы британского монарха, которые сохранил после стрижки в начале 1960 годов королевский парикмахер Джордж Крисп. Представители компании Paul Fraser Collectables, которая выставила прядь на продажу, отметили, что это единственный случай в истории, когда продаются волосы действующего монарха.

«Ранее мы выставляли на продажу волосы монархов прошлого, в том числе королевы Викторию, Эдуарда VII и Карла I. Но это были исключительно исторические артефакты. А этот — прямиком с головы правящего монарха. Другого подобного экземпляра просто нет на рынке сегодня», — сказано в заявлении компании.

Прядь хранился в частной коллекции Криспа, который был личным парикмахером и стилистом королевской семьи с 1929 по 1971 год. Когда он работал в парикмахерской Trumper’s в лондонском районе Мейфэр, его регулярно вызывали в Букингемский дворец, чтобы подстричь самых высокопоставленных клиентов.

Известно, что Крисп лично подстригал бороду королю Георгу VI, а также стриг сыновей королевы Елизаветы II и принца Филиппа — принцев Чарльза (ныне король Карл III), Эндрю (лишен титула принца и именуется Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и Эдварда.

Материалы по теме:
В Лондоне короновали Карла III. Новый монарх Великобритании ждал этого момента 74 года
В Лондоне короновали Карла III.Новый монарх Великобритании ждал этого момента 74 года
6 мая 2023
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена: почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена:почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
14 сентября 2022
Чем прославился король Карл III? Главные скандалы до коронации, любовь к мистике и богатство
Чем прославился король Карл III?Главные скандалы до коронации, любовь к мистике и богатство
19 декабря 2024
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022

Ранее сообщалось, что Карл III выпустил ограниченный тираж репродукций своей картины. Копию картины монарха можно приобрести за 2,9 тысячи фунтов стерлингов (299,5 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал ключевое для России требование в переговорах с США

    Путин высказался о мигрантах в России

    Путин сравнил коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского с конфискацией активов России

    Прядь волос Карла III выставили на продажу за 826 тысяч рублей

    Собянин рассказал о появлении новой дороги в Москве

    «Итальянской Ким Кардашьян» грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество

    Европарламент принял резолюцию с призывом ввести миротворцев на Украину

    Обнаружен простой и эффективный способ борьбы с бессонницей

    Путин назвал готовых к диалогу с Россией людей на Украине

    Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости