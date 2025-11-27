Прядь волос Карла III выставили на продажу за 826 тысяч рублей

Прядь волос короля Великобритании Карла III выставили на продажу за 7995 фунтов стерлингов (826,2 тысячи рублей). Об этом сообщает Need To Know.

Коллекционерам предложили купить волосы британского монарха, которые сохранил после стрижки в начале 1960 годов королевский парикмахер Джордж Крисп. Представители компании Paul Fraser Collectables, которая выставила прядь на продажу, отметили, что это единственный случай в истории, когда продаются волосы действующего монарха.

«Ранее мы выставляли на продажу волосы монархов прошлого, в том числе королевы Викторию, Эдуарда VII и Карла I. Но это были исключительно исторические артефакты. А этот — прямиком с головы правящего монарха. Другого подобного экземпляра просто нет на рынке сегодня», — сказано в заявлении компании.

Прядь хранился в частной коллекции Криспа, который был личным парикмахером и стилистом королевской семьи с 1929 по 1971 год. Когда он работал в парикмахерской Trumper’s в лондонском районе Мейфэр, его регулярно вызывали в Букингемский дворец, чтобы подстричь самых высокопоставленных клиентов.

Известно, что Крисп лично подстригал бороду королю Георгу VI, а также стриг сыновей королевы Елизаветы II и принца Филиппа — принцев Чарльза (ныне король Карл III), Эндрю (лишен титула принца и именуется Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и Эдварда.

Ранее сообщалось, что Карл III выпустил ограниченный тираж репродукций своей картины. Копию картины монарха можно приобрести за 2,9 тысячи фунтов стерлингов (299,5 тысячи рублей).