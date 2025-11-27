В России отреагировали на исключение из мирного плана США одного пункта

Депутат Журова назвала правильным исключение из мирного плана пункта об амнистии

Пункт мирного плана США о полной амнистии сторон за преступления, совершенные в ходе конфликта, был достаточно спорным, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на его исключение.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о том, что соответствующий пункт убрали из плана США в результате переговоров Киева и Вашингтона в Женеве.

Депутат призналась, что появление пункта об амнистии изначально ее удивило. Американцы наверняка хотели, чтобы никто не узнал о том, что творит киевский режим, предположила она.

«На самом деле для меня он тоже был достаточно спорным. Я знаю, насколько серьезно сейчас работают и Следственный комитет, и другие правоохранительные органы, которые собирают реально серьезные документы, факты, показания. Все это сейчас собирается, а потом то, что происходило по отношению особенно к людям, геноцид народа, я допускаю, что придется предъявить», — высказалась Журова.

Бесчеловечным действиям украинских военных необходимо давать оценку, убеждена парламентарий.

«Вопрос еще, для кого этот пункт лучше. Может быть, и правильно, что его исключили. Я понимаю, что это даже не украинской стороне выгодно, правильнее, чтобы с нашей стороны так было», — заключила она.

Ранее стало известно, что мирный план США по Украине сократился на треть в результате состоявшихся в воскресенье переговоров в Женеве. Предложение было сокращено с первоначальных 28 до 19 пунктов.

