На Украине рассказали об исключенном из мирного плана США пункте

Посол Украины Стефанишина: Из мирного плана США исключили пункт об амнистии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

В результате переговоров Киева и Вашингтона в Женеве из мирного плана США исключили пункт об амнистии сторон за преступления, совершенные в ходе конфликта. Об этом в интервью DW (признана в России СМИ-иноагентом) рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Было много спекуляций по вопросу амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он чрезвычайно противоречив и касается вопроса справедливости. Было много разных неправильных толкований», — заявила дипломат.

Она добавила, что остальные исключенные из мирного плана пункты Украине еще предстоит обсудить с европейскими союзниками.

Ранее стало известно, что мирный план США по Украине сократился на треть в результате состоявшихся в воскресенье переговоров в Женеве. Предложение было сокращено с первоначальных 28 до 19 пунктов.

