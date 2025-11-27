Бывший СССР
Путин пообещал побороть одну проблему вместе с ОДКБ

Путин: Россия нарастит взаимодействие с ОДКБ по борьбе с наркоторговлей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Москва нарастит взаимодействие с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по борьбе с наркоторговлей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета объединения в расширенном составе, трансляция доступна на сайте российского главы государства.

«Продолжим проведение антинаркотической операции "Канал" с подключением заинтересованных международных участников», — рассказал он.

В ходе заседания Путин также объявил, что Москва продолжит сотрудничать с союзниками по вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Президент заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество стран договора на принципах союзничества, дружбы и добрососедства.

Ранее во время саммита ОДКБ в Бишкеке выбрали нового генерального секретаря. Им стал замглавы организации, представляющий Киргизию, Таалатбек Масадыков.

