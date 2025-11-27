Путин порассуждал о вызывающей раздражение у россиян теме

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Необходимо сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Есть вопросы к гуманитарным свойствам в другой области, они хорошо известны, это миграционные вещи. Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы», — сказал он.

Мигранты, по его словам, должны быть готовы к тому, чтобы жить в российской среде, а также пользоваться социальными гарантиями.

Ранее Путин заявил, что важно обеспечить интересы россиян и экономики страны в области миграционной политики.

Глава государства, в частности, обратил внимание на важность знания русского языка мигрантами. Он также добавил, что Россия поддерживает развитие изучения русского языка в Киргизии.