Путин рассказал о разнице подходов на Западе к переговорам по Украине

Президент Владимир Путин заявил, что в западных государствах присутствуют два противоположных подхода к разрешению вооруженного конфликта между Россией и Украиной: часть сторонников выступает за немедленное начало переговоров, другая часть требует продления боевых операций. Его слова на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию приводит РИА Новости.

По мнению главы государства, необходимость переговоров поддерживают те, кто понимает ситуацию на фронте.

Путин также отметил, что некоторые западные представители, осознающие возможные последствия, выступают за скорейшее прекращение боевых действий, даже если Киеву придется пойти на уступки. Они понимают, что отступление на отдельных участках фронта приведет к полной потере боеспособности украинскими войсками.

Другие, по его словам, ошибочно полагая, что Купянск уже под контролем Вооруженных сил Украины, настаивают на продолжении войны до последнего украинца. Российский лидер подчеркнул различия в этих подходах и добавил, что сторонники второй позиции критикуют спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Утром 27 ноября в Бишкеке начался саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности с участием Владимира Путина. Помимо российского президента, на нем присутствовали лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В ходе выступления Путин отметил, что мирный план США по Украине нужно «перевести на дипломатический язык».