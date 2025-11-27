Раскрыта «ошеломительная» реакция Мерца на план США по Украине

NYT: Мерц был ошеломлен содержанием мирного плана Трампа по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц был ошеломлен содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Когда канцлер Германии Фридрих Мерц в прошлый четверг впервые узнал о мирном плане администрации Трампа для Украины, он был ошеломлен как содержанием этого плана, так и тем, как он об этом узнал», — говорится в материале.

Как отмечает издание, вместо того чтобы услышать об этом от американских чиновников, Мерц узнал о плане из новостного заголовка. По словам источников, его команде пришлось несколько раз связываться с Трампом, чтобы договориться о телефонном разговоре для получения разъяснений.

Уточняется, что многие министры иностранных дел европейских стран впервые услышали о плане Трампа в прошлый четверг в Брюсселе, а утечка информации о предложении, о котором сообщили такие издания, как Axios и The Financial Times, повергла их в шок.

«Когда все собрались и прочитали The Financial Times, у них возникли некоторые вопросы», — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

По данным газеты, стремясь прояснить ситуацию, министры начали расспрашивать главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к встрече по видеосвязи. По словам двух чиновников, присутствовавших на встрече, у Сибиги, как и у его коллег, было мало информации об американском плане.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия пока не готова публично обсуждать мирный план США по Украине. Он отметил, что необходимо время и внимание, для того чтобы продолжать диалоговый процесс.