Забота о себе
17:30, 27 ноября 2025Забота о себе

Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья

Гастроэнтеролог Вялов: Творог поддерживает здоровье микрофлоры кишечника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал творог идеальным продуктом для укрепления здоровья. О его полезных свойствах врач рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

«Творог является уникальным продуктом, сочетающим в себе высококачественный белок, кальций и другие важные нутриенты. Современные исследования подтверждают его многогранную пользу для организма: казеиновый белок обеспечивает длительное питание мышц, кальций укрепляет костную ткань, а пробиотические культуры поддерживают здоровье микрофлоры кишечника», — объяснил Вялов.

По его словам, творог лучше есть вечером, так как он стимулирует синтез мышечного белка на протяжении всей ночи без риска возникновения изжоги. «Исследования опровергают распространенные мифы о гормонах в твороге и подтверждают его благотворное влияние на метаболизм, нервную систему и даже здоровье печени», — добавил доктор. При этом он подчеркнул, что обезжиренный вариант лучше не употреблять, поскольку питательные вещества будут плохо усваиваться.

Ранее диетолог Анна Бражникова рассказала, какие продукты повышают риск развития рака. Так, она призвала не злоупотреблять сосисками и колбасами.

