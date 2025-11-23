Россиян предупредили о провоцирующих рак продуктах

Диетолог Бражникова: Мясо может провоцировать развитие рака

Систематическое потребление обработанного красного мяса, жареных продуктов, соли и сахара может провоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-диетолог Поликлиника.ру Анна Бражникова.

«При длительном потреблении обработанное красное мясо — колбасы, сосиски, бекон, ветчина и копчености — способно спровоцировать колоректальный рак. И даже свежее красное мясо считается провокатором рака толстой кишки, — предупредила врач. — Это не означает, что нужно полностью отказаться от этих продуктов, но рекомендуется ограничить их потребление до 350–500 граммов в неделю».

Одним из самых сильных пищевых канцерогенов, по словам Бражниковой, является алкоголь — его потребление даже в малых дозах повышает риск развития рака молочной железы, печени, пищевода, ротовой полости, горла и толстой кишки. К канцерогенам, добавила диетолог, также относятся продукты с высокой степенью обработки, содержащие избыток соли, сахара, нитриты и трансжиры.

«Избегать стоит и блюд, где во время жарки или запекании при высоких температурах образуется акриламид. Это, например, картофель фри, чипсы и другой жареный картофель, — объяснила специалистка. — До 30–40 процентов случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни и питание. Для этого необходимо увеличить потребление клетчатки из овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых, ограничить красное мясо, минимизировать или полностью исключить алкоголь, контролировать массу тела и уменьшить потребление соли».

Также врач рекомендовала отказаться от жарки блюд, делая выбор в пользу варки, запекания или тушения.

