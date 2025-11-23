Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:36, 23 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о провоцирующих рак продуктах

Диетолог Бражникова: Мясо может провоцировать развитие рака
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tetiana Chernykova / Shutterstock / Fotodom

Систематическое потребление обработанного красного мяса, жареных продуктов, соли и сахара может провоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-диетолог Поликлиника.ру Анна Бражникова.

«При длительном потреблении обработанное красное мясо — колбасы, сосиски, бекон, ветчина и копчености — способно спровоцировать колоректальный рак. И даже свежее красное мясо считается провокатором рака толстой кишки, — предупредила врач. — Это не означает, что нужно полностью отказаться от этих продуктов, но рекомендуется ограничить их потребление до 350–500 граммов в неделю».

Одним из самых сильных пищевых канцерогенов, по словам Бражниковой, является алкоголь — его потребление даже в малых дозах повышает риск развития рака молочной железы, печени, пищевода, ротовой полости, горла и толстой кишки. К канцерогенам, добавила диетолог, также относятся продукты с высокой степенью обработки, содержащие избыток соли, сахара, нитриты и трансжиры.

«Избегать стоит и блюд, где во время жарки или запекании при высоких температурах образуется акриламид. Это, например, картофель фри, чипсы и другой жареный картофель, — объяснила специалистка. — До 30–40 процентов случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни и питание. Для этого необходимо увеличить потребление клетчатки из овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых, ограничить красное мясо, минимизировать или полностью исключить алкоголь, контролировать массу тела и уменьшить потребление соли».

Также врач рекомендовала отказаться от жарки блюд, делая выбор в пользу варки, запекания или тушения.

Ранее диетолог Александр Бурлаков назвал мифом утверждение, что алкоголики никогда не болеют. По его словам, злоупотребляющие спиртным люди больше подвержены инфекциям и заболеваниям кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль на Олимпиаде-2026

    Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы»

    Бульдог Алмазик съел трусы своей хозяйки и едва не погиб

    Стало известно о предложениях России от недружественных стран

    Мерц оценил возможность реализации плана Трампа по Украине

    Москвичей призвали не ждать настоящей зимы до конца ноября

    Появились подробности избиения болельщика ЦСКА толпой фанатов «Спартака»

    Президент Бразилии рассмешил журналистов на G20

    Россиянам рассказали о лайфхаках для увеличения продолжительности жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости