Российского машиниста приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Суд приговорил машиниста Савина к 18 годам колонии за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии машиниста тепловоза Дмитрия Савина за госизмену. Фигурант внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение права администрировать страницы в сети сроком на два года.

Савину предъявлено обвинение в государственной измене, пропаганде терроризма и незаконном обороте оружия.

Машиниста тепловоза из Нижегородской области задержали в Дзержинске 15 марта прошлого года за расклейку антивоенных листовок. В мобильном телефоне мужчины силовики нашли фотографии листовок с антивоенным призывом и кодом, ведущим на сайт подпольного движения «Атеш», причастного к совершению диверсий на территории России.

Следствие установило, что Савин разведывал объекты на территории региона, вел переписку на украинском языке с представителями иностранного террористического движения. Также в ходе обыска был обнаружен боевой патрон от пистолета Макарова.

