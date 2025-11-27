Интернет и СМИ
22:55, 27 ноября 2025

Стало известно о критическом положении ВСУ на линии фронта

MWM заявил о критическом положении ВСУ на линии фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший командир бригады «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ), заместитель командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин заявил, что у украинских военных сложилась крайне тяжелая ситуация в зоне боевых действий. Его слова приводит издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации уточняется, что Жорин предупредил о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта. По его словам, Киев теряет не только населенные пункты, но и «целые сектора». Это связано с успешным наступлением российских военных, подчеркнул он.

Украинский военный добавил, что ситуация для ВСУ только усугубляется. «На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений», — признал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли около 90 процентов территории Волчанска. Еще 10 процентов находятся в серой зоне, уточнил он.

