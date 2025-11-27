Обычная женщина помогла полиции найти любовников-расчленителей. Перед ней вдруг упала нога, и это запустило череду жутких событий

Смотреть сериалы про маньяков и расследования любят многие, но оказаться внутри криминальной истории, даже если сам при этом никак не пострадаешь, вряд ли бы кому-то хотелось. Однако иногда такое случается, причем самым невероятным образом: так, к ногам британки Даны Бертон буквально с дерева упал подозрительный сверток, пахнущий смертью и тайной. Конечно, она могла бы его проигнорировать, но любопытство взяло верх — и вот бесконечное общение с полицейскими, ночные кошмары и поиски виновных. «Лента.ру» рассказывает об одном из самых удивительных расследований последних лет и его невольной свидетельнице.

С чего началась детективная история с отрезанной ногой

26 августа 2023 года 41-летняя Бертон, как обычно, вышла на подработку — раздавала на улице листовки. Внезапно начался ливень, и женщине пришлось встать под дерево, чтобы не промокнуть. Через пару минут рядом с ней упал черный мусорный мешок. Он выглядел очень странно. А еще от него разило гнилью.

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Бертон стало сильно не по себе. Она ушла из-под дерева и успокоила себя мыслями, что кто-то просто решил подшутить над ней и бросил в нее мусор. Но через 15 минут все же вернулась.

Из-за дождя пакет слегка приоткрылся, и стало видно его содержимое. Сначала Бертон подумала, что он заполнен желтой монтажной пеной. Однако «пена» подозрительно напоминала по форме ногу в ботинке. «Я чувствовала себя глупо, но позвонила в 101», — рассказала женщина. Как выяснилось позже, не зря.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили внутри пакета человеческую ногу. То, что показалось Бертон желтой пеной, оказалось разлагающейся плотью

«Мне нравится смотреть фильмы ужасов, иногда весело чего-то побояться. Но оказаться вовлеченной в дело о реальном убийстве, где с жертвой расправились столь жестоким образом, — это совсем другое дело», — позже признавалась Бертон журналистам.

Найденные останки принадлежали бездомному наркоторговцу

Пытаясь понять, откуда упал пакет, полицейские стали осматривать окрестности. Так они и наткнулись еще на один сверток. Внутри лежала вторая нога.

Сотрудники полиции предположили, что пакеты пытались спрятать, но сильный ливень вымыл их из тайника. Они допросили Бертон и отпустили. Женщина тряслась от страха, ее мучили панические атаки.

Я все время повторяла: «Я ведь не подозреваемая, так ведь?» Полицейский отвечал: «Если бы ты была подозреваемой, ты бы об этом знала»

Проведенная ДНК-экспертиза установила, что обнаруженные части тела принадлежат 48-летнему Саймону Шоттону. В сентябре 2022 года он вышел из тюрьмы, отсидев срок за продажу наркотиков. Последним известным местом жительства Шоттона был заброшенный отель. Однако в начале августа мужчину оттуда выселили — здание решили сносить.

Саймон Шоттон Фото: Dorset Police

Расследование продолжилось и привело полицию в магазин Cash Creators, скупающий разные подержанные вещи. Незадолго до страшной находки Бертон туда продали телефон Шоттона. Его принесла постоянная клиентка — 39-летняя Дебби Перейра. В деле появился первый подозреваемый.

Подозреваемыми стали женщина и мужчина, состоявшие в отношениях

У Бертон не было доступа к материалам дела, и полиция не считала нужным уведомлять ее о ходе расследования. А женщина никак не могла успокоиться. Она следила за развитием событий в прессе, однако в разговоре с журналистами полицейские ограничивались короткими фразами. Вскоре Бертон узнала, что им удалось задержать двух подозреваемых.

Когда полицейские прибыли в дом Перейры, они нашли там же ее бойфренда — 49-летнего Бенджамина Аткинса. Он пытался спрятаться от правоохранителей, поэтому также попал под подозрение. Любовников арестовали.

Я начала по-настоящему волноваться. А что, если убийца узнает, что это именно я вызвала полицию? Дана Бертон

На следующий день, 2 сентября, полицейские нашли в саду у пары пакеты с отрубленными руками Шоттона. В доме остались следы его крови. Судмедэксперты определили, что ее пытались вымыть чистящими средствами.

Дебби Перейра Кадр: CPS / Daily Mail

Тело Шоттона продолжали собирать в окрестностях по кусочкам. 6 сентября полицейские нашли «по запаху смерти» чемодан. Его дно было влажным, внизу копошились какие-то личинки, а внутри лежало туловище Шоттона. Без головы. Ее найти так и не удалось.

Пока полицейские искали преступников, Бертон паниковала

Несмотря на то что Перейра и Аткинс находились под стражей, Бертон не могла избавиться от мыслей, что они отомстят ей. Как вспоминает женщина, ей было настолько плохо, что ее мучили навязчивые мысли. Каждый раз, когда она садилась за руль, ей всю поездку не давала покоя идея, что она сейчас специально или случайно в кого-то врежется и ее не смогут спасти врачи.

Когда Бертон вызвали для дачи показаний, она впала в истерику. В декабре 2023 года ее привезли в суд, чтобы объяснить, как будет проходить слушание. «Я стояла у скамьи подсудимых, и у меня случилась паническая атака», — вспоминает Бертон. Ей разрешили не присутствовать на суде.

По словам женщины, она стала постепенно приходить в себя только после огласки произошедшего. Ее фантазия успокоилась, она могла полагаться на простые факты

Бенджамин Аткинс Фото: Dorset Police

Аткинс расправился с Шоттоном из-за мизерной суммы

А выяснить удалось следующее: после того как Шоттона выгнали из заброшенного отеля, идти ему было некуда. Аткинс и Перейра, страдающие от тяжелой наркозависимости, решили приютить дилера у себя. Его платой за проживание были наркотики.

Шоттон спал или в палатке на улице или в доме на диване. При этом он писал своим знакомым, что люди, которые его приютили, не вызывают у него доверия. Хотя Перейра была настроена к нему доброжелательно, Аткинс постоянно находил поводы, чтобы накричать на него.

18 августа 2023 года между мужчинами завязалась очередная ссора. Аткинс жаловался, что жилец стал приносить меньше наркотиков. Шоттон, в свою очередь, обвинял его в краже 30 фунтов стерлингов (3,2 тысячи рублей).

В разгар перепалки Шоттон напал на Аткинса, и тот приказал Перейре спрятаться в спальне. «Повсюду была кровь. Это была чертова битва», — вспоминает мужчина. В итоге хозяин дома сломал дилеру ключицу расческой и несколько раз ударил по голове тяжелой колонкой.

Бенджамин Аткинс с пилой в руках Кадр: CPS / Daily Mail

Шоттон тоже сумел ранить Аткинса. В разгар драки он повалил соперника на пол и сел на него сверху. Аткинс чудом спасся от направленного на него лезвия. Он выхватил нож из рук Шоттона и нанес тому последние удары.

Как рассказывает Перейра, после драки Аткинс зашел в ее комнату со словами: «Все кончено. Когда он умер, он обоссался»

Пара хотела сжечь останки жертвы, но не смогла

Аткинс убедил сожительницу, что им нужно избавиться от улик и тогда никто их ни в чем не обвинит. Он был уверен, что Шоттона даже искать не будут: кому он нужен? Вместе с женщиной они купили чистящие средства, мусорные мешки, скотч и украли ручную пилу.

Сначала Аткинс отрезал Шоттону голову и поджег ее на заднем дворе. Костер горел несколько дней, и мужчине пришлось объяснять соседям, почему с его участка так дурно пахнет. Он сказал им, что нашел во дворе дохлую лису с голубем в пасти и решил ее сжечь, потому что ничего другого ему в голову не пришло.

После этого Аткинс измельчил то, что осталось от черепа, в пыль и высыпал ее в переулке неподалеку. У Шоттона не было зубов, поэтому избавиться от черепа было не так сложно

После неудачного опыта с головой Аткинс понял, что от остального тела так избавиться не получится: слишком долго, да и во вторую лису соседи явно не поверят. Оставшееся тело он расчленил, расфасовал по пакетам и спрятал в разных местах.

Дебби Перейра Фото: Dorset Police

После ареста полиции удалось тайно записать разговор пары. Аткинс упивался своей жестокостью и думал заявить в суде, что зажарил голову Шоттона и съел его щеки. Это не смогли ни доказать, ни опровергнуть. Тем не менее следователи склоняются к тому, что Аткинс врал, чтобы произвести впечатление.

Он также заявил Перейре, что на вопрос «Вы жалеете о содеянном?» ответит в суде: «Я сделал бы это снова, и снова, и снова. Если вы отпустите меня, я найду кого-нибудь другого и сделаю это снова».

Наркоторговцы и дилеры. Убить, обезглавить и съесть Бенджамин Аткинс из записанного разговора

Бертон до сих пор мучают кошмары

В суде градус заявлений Аткинса снизился. Он утверждал, что расправился с Шоттоном, потому что боялся за собственную жизнь. Свою жестокость он оправдывал наркотическим опьянением и даже попросил прощения у родственников убитого им человека.

То, что я сделал, действительно ужасно, и я заслуживаю наказания за это Бенджамин Аткинс

В итоге его приговорили к пожизненному заключению. Перейру — к шести годам тюрьмы.

Фото: Loredana Sangiuliano / Shutterstock / Fotodom

После этого Бертон наконец начала ходить к психологу. Он диагностировал женщине посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). С момента той жуткой находки прошло уже два года. Бертон призналась, что терапия помогла ей, однако страшные видения все еще иногда мучают ее.

Когда читаешь об убийствах в газетах, никогда не думаешь о случайных свидетелях. Всем кажется, что страдают только сами жертвы и их родственники, а с остальными все нормально

Дана Бертон

Случай Бертон доказывает: это не так. Она рассказала, что периодически в ее голове будто бы запускается фильм. Ей кажется, что она снова стоит под тем деревом, слышит глухой удар о землю, видит перед собой отрубленную ногу и чувствует тот самый запах — запах смерти.