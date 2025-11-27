Мир
08:21, 27 ноября 2025Мир

Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом зла, ненависти и террора»

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп назвал перестрелку у Белого дома в Вашингтоне, в ходе которой были ранены двое служащих Национальной гвардии, «актом зла, ненависти и террора». Видеообращение опубликовано в аккаунте президента США в соцсети Truth Social.

«Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности», — сказал Трамп. Он также пообещал стрелку правосудие, которое «восторжествует быстро и четко».

Кроме того, глава Белого дома объявил, что атака на нацгвардейцев стала проявлением главной угрозы для США — нелегалов. Он потребовал провести проверку каждого гражданина Афганистана, прибывшего в Америку при экс-президенте страны Джо Байдене.

Ранее была установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, в результате перестрелки он ранил двоих нацгвардейцев и сам получил тяжелое ранение.

