05:08, 27 ноября 2025Мир

Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

CBS: В стрельбе у Белого дома в Вашингтоне подозревается Рахманулла Лаканвал
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Ryan / Reuters

Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне. Это 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, сообщает CBS News.

По данным телеканала, Лаканвал прибыл в Соединенные Штаты в 2021-м году.

Очевидцы уточняют, что мужчина выжидал в укрытии, прежде чем открыть огонь по нацгвардейцам.

Нападавший ранил двух служащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что они остаются в критическом состоянии.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на перестрелку, произошедшую неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Он сообщил, что подозреваемый тоже получил тяжелое ранение.

