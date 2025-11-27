Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

CBS: В стрельбе у Белого дома в Вашингтоне подозревается Рахманулла Лаканвал

Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне. Это 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, сообщает CBS News.

По данным телеканала, Лаканвал прибыл в Соединенные Штаты в 2021-м году.

Очевидцы уточняют, что мужчина выжидал в укрытии, прежде чем открыть огонь по нацгвардейцам.

Нападавший ранил двух служащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что они остаются в критическом состоянии.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на перестрелку, произошедшую неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Он сообщил, что подозреваемый тоже получил тяжелое ранение.