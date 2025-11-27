Мир
05:06, 27 ноября 2025Мир

ФБР заявило о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

Патель: Раненные при стрельбе нацгвардейцы остаются в критическом состоянии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Раненные при стрельбе в центре Вашингтона нацгвардейцы остаются в критическом состоянии. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель, передает РИА Новости.

«Я хочу обратиться к американцам и всему миру: пожалуйста, молитесь за этих храбрых воинов, находящихся в критическом состоянии, и за их семьи», — подчеркнул он.

Патель отметил, что сотрудники Национальной гвардии служат стране, защищают обычных американцев и людей по всему миру в столице американской нации.

«Сегодня они — герои дня, и мы должны вспоминать об их жертве сегодня и каждый день», — заключил глава ФБР.

В среду, 26 ноября, недалеко от Белого дома в США была зафиксирована стрельба. По предварительным данным, стреляли в двух американских нацгвардейцев. Происшествие случилось на пересечении 17-й и 1-й улиц, отмечает управление полиции Вашингтона в X. Уточняется, что полиция задержала подозреваемого. Его личность устанавливается.

