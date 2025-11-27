Интернет и СМИ
01:45, 27 ноября 2025Интернет и СМИ

Трамп оскорбил газету The New York Times

Президент США Трамп назвал газету The New York Times врагом народа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал газету The New York Times (NYT) «врагом народа» из-за выпущенного 25 ноября материала о состоянии его здоровья.

Журналистку Кэти Роджерс, которая участвовала в подготовке материала, политик охарактеризовал как «третьесортного репортера».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер чувствует себя очень хорошо. По его словам, он старается не думать о том, что ему придется занять пост президента, если с Трампом что-то случится.

В октябре стало известно, что Трамп пройдет плановый медицинский осмотр на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками.

