Трамп оскорбил газету The New York Times

Президент США Трамп назвал газету The New York Times врагом народа

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал газету The New York Times (NYT) «врагом народа» из-за выпущенного 25 ноября материала о состоянии его здоровья.

Журналистку Кэти Роджерс, которая участвовала в подготовке материала, политик охарактеризовал как «третьесортного репортера».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер чувствует себя очень хорошо. По его словам, он старается не думать о том, что ему придется занять пост президента, если с Трампом что-то случится.

В октябре стало известно, что Трамп пройдет плановый медицинский осмотр на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками.