Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:33, 27 ноября 2025Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл детали обучения в Великобритании

ТАСС: Украинских солдат в Британии обучают на опыте Второй мировой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Великобритании украинских солдат обучают на опыте и методах Второй мировой войны. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Неудахин, его слова приводит ТАСС.

«"Бритты" рассказывали об их обучении в Британии. Рассказывали, что там проходят обучение еще по лекалам Второй мировой войны (…), то есть они еще ведут окопную войну, которая сейчас уже невозможна, потому что идет война дронов», — рассказал Неудахин.

Также пленный рассказал, что мобилизованные бойцы массово сбегают из частей на этапе прохождения обучения. По его словам, ВСУ несут огромные потери из-за того, что большинство мобилизованных старше 40 лет имеют низкий уровень подготовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

    Популярный актер смутил публику желанием не надевать трусы в День благодарения

    Народный целитель попытался изнасиловать одержимую гоблинами женщину

    Врач развеял миф о лучшей позе для зачатия

    Россиян предупредили об угрожающей оставить без пенсии практике работодателей

    Некоторые россияне столкнутся с новым расчетом выплат по больничным

    В США назвали причину катастрофы на Украине

    В Ozon высказались о сборе комиссии с чаевых сотрудников

    Украинский пленный раскрыл детали обучения в Великобритании

    В Госдуме высказались о стоимости билетов на «Щелкунчик»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости