02:37, 27 ноября 2025

Украину в ближайшие четыре года ждет дефицит финансирования

МВФ: Украина столкнется с дефицитом финансирования в 136 млрд долларов
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Украина в 2026-2029 годах столкнется с дефицитом финансирования в размере 136,5 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Международного валютного фонда (МВФ).

В заявлении приводятся слова руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, он заявил, что также в 2026-2027 годах Украина столкнется с «остаточным дефицитом финансирования» в размере около 63 миллиардов долларов.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко обратилась в МВФ с инициативой разработки новой программы, так как действующая рассчитана только на 2023-2027 годы.

Бюджет Украины уже на протяжении нескольких лет составляется с рекордным дефицитом, страна полностью исчерпала собственные ресурсы. Западные страны в свою очередь настаивают на том, чтобы Киев искал способы самофинансирования.

Ранее МВФ назвал условие по предоставлению кредита Украине.

