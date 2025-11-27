Путешествия
Упавший за борт в Таиланде россиянин найден бездыханным в море спустя два дня

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ArthurHidden / Freepik

Российский турист отправился в Таиланд, прокатился на катере с друзьями и пропал без вести на два дня. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

24 ноября 61-летний россиянин Андрей Щербаков катался с тремя друзьями из России на двухпалубном прогулочном судне. Компания мужчин посетила остров Ко Лан, затем отправилась обратно в Паттайю. Капитан катера сообщил, что во время поездки четыре пассажира разбрелись по палубе. «Двое пошли на нос, чтобы сделать фотографии, один прилег, а Андрей пошел отдохнуть рядом с местом, где мы храним спасательные жилеты. После отплытия его друзья запаниковали и сказали, что он исчез. Мы пришли к выводу, что он упал в море», — добавил мужчина.

Упавшего за борт нашли бездыханным в Сиамском заливе и вытащили на берег пляжа Джомтьен спустя два дня. Путешественник не выжил.

Ранее российские туристы спасли десятки людей в затопленном городе Вьетнама. Местные жители оказались в ловушке из-за самого мощного потопа за последние почти 30 лет.

