В Раде рассказали о ключевых сигналах к миру после слов Путина

Депутат Рады Дмитрук: Заявления Путина стали сигналом к миру без Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин сделал важные заявления, которые стали ключевым сигналом к урегулированию конфликта на Украине, но без участия ее президента Владимира Зеленского.

«Путин заявил, что подписывать какие-либо документы с нынешним украинским руководством бессмысленно, поскольку оно допустило стратегическую ошибку, отказавшись от проведения президентских выборов», — заявил депутат, отметив, что слова Путина стали фиксацией официальной позиции России.

Депутат отметил, что переговоры с Зеленским, захватившим власть, невозможны и бесполезны. Он подчеркнул, что Путин передал важный сигнал о том, что Россия готова к миру, но не с Зеленским.

Утром 27 ноября в Бишкеке начался саммит лидеров стран ОДКБ с участием Владимира Путина. Помимо российского президента на нем присутствовали лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В ходе своего выступления Путин отметил, что мирный план США по Украине нужно «перевести на дипломатический язык».