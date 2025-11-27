Россия
22:01, 27 ноября 2025Россия

В России рассказали о росте насмешек над Эстонией

Пушков: Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте, над ее заявлениями смеется пол-Европы. Такое мнение выразил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор привел высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая выразила готовность направить эстонские войска на Украину по окончании конфликта.

«По числу насмешек в СМИ и Европарламенте она свою роль перевыполнила. "Непобедимая" эстонская армия только увеличит их число», — посмеялся Пушков.

Ранее Пушков заявил, что главная ошибка Европы в том, что она замкнулась на украинском конфликте. Сенатор пояснил, что Евросоюз хотел, чтобы кризис на Украине повысил геополитическую роль Европы, однако этот расчет не оправдался. Пушков добавил, что ЕС пытается вернуть себе роль геополитического центра путем поражения России, что сама Москва считает недостижимым.

    Все новости