Журналист сделал заявление о «российской угрозе» после речи Путина

Журналист Фази: Путин сказал правду о нежелании России нападать на Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Журналист Томас Фази прокомментировал выступление президента России Владимира Путина в Бишкеке. Об этом он написал в социальной сети X.

Фази подчеркнул, что заявление Путина о нежелании России нападать на Европу является чистой правдой. «Эта угроза придумана для того, чтобы оправдать милитаризацию в Европе и полный захват континента военно-олигархическим режимом ЕС и НАТО», — отметил он.

Журналист также сказал, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно.

Утром 27 ноября в Бишкеке начался саммит лидеров стран ОДКБ с участием Владимира Путина. Помимо российского президента на нем присутствовали лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В ходе своего выступления Путин отметил, что мирный план США по Украине нужно «перевести на дипломатический язык».

