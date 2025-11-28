Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:20, 27 ноября 2025Интернет и СМИ

Участнице телешоу ампутировали вторую ногу

Ирландская телезвезда Рут Кодд сообщила, что ей ампутировали вторую ногу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jason Mendez / Getty Images for Netflix

Ирландская блогерша и актриса, участница реалити-шоу «Звезды-предатели» (The Celebrity Traitors) на канале BBC One Рут Кодд, ранее пережившая ампутацию ноги, сообщила, что лишилась второй ноги. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном в соцсети TikTok.

По словам Кодд, недавно она перенесла операцию, в ходе которой ей ампутировали вторую ногу ниже колена. 29-летняя телезвезда отметила, что передвигается на инвалидной коляске. Другие подробности она не раскрыла.

Кодд ампутировали ногу, когда ей было 23 года. Причиной стала тяжелая травма, которую она получила во время игры в футбол. После этого она начала выкладывать в TikTok видео о жизни с инвалидностью. Представители сервиса Netflix обратили внимание на ее аккаунт в соцсети и пригласили сняться в проекте — она исполнила роль в сериале «Клуб полуночников». В 2025 году Кодд стала участницей шоу «Звезды-предатели».

Ранее сообщалось, что австралийскому теле- и радиоведущему Эндрю Костелло экстренно удалили аппендикс в Камбодже. Он пожаловался, что во время операции пережил ужасные моменты.

«Звезды-предатели» — шоу, премьера которого состоялась на BBC One в начале октября. В эфире программы приглашенные звезды шоу-бизнеса участвуют в игре, похожей на «Мафию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС приняли резолюцию по новым регионам России

    Российский тревел-блогер назвал идеальное время для дешевого отдыха у моря

    Россиянам рассказали о возможности не платить налог с продажи жилья

    Видео актрисы Екатерины Климовой без бюстгальтера взорвало соцсети

    Миллионы людей отказались от Windows 11

    На Украине рассказали о выгоде ввоза кокаина в Киев

    Российский тревел-блогер нашел альтернативу Турции «с водой голубее и ценами ниже»

    Великобритания временно исключила из-под санкций зарубежные активы «Лукойла»

    Участнице телешоу ампутировали вторую ногу

    Изнасилованная мигрантами на глазах жениха в Европе девушка рассказала о случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости