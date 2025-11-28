«Эталонный мужчина». Дмитрий Брекоткин из «Уральских пельменей» стал иконой зумеров. Почему они фанатеют от 55-летнего юмориста?

В соцсетях стали популярны фанатские видео зумеров с актером Брекоткиным

Во второй половине 2025 года зумеры, которые успели поплакать под «Коня» в исполнении группы «Любэ», провозгласить Елену Степаненко иконой юмора и, конечно, поплясать под песни Надежды Кадышевой, нашли нового кумира — теперь они восхищаются звездой «Уральских пельменей» Дмитрием Брекоткиным. Для молодых россиян 55-летний юморист внезапно стал не только лучшим актером коллектива, но и вообще идеальным мужчиной. Соцсети заполонили ролики, в которых зумеры хвалят Брекоткина, не скупясь на самые восторженные эпитеты, и рассказывают, как мечтают хоть раз увидеть любимую звезду живьем. Почему участник «Уральских пельменей» внезапно стал так любим молодежью и сколько в этом ностальгии и иронии, разбиралась «Лента.ру».

Девушки, кто, по вашему мнению, идеальный мужчина и почему это именно Дмитрий Брекоткин из «Уральских пельменей»? пользователь X с ником ваня kiss

БрекотKING

«Дмитрий Брекоткин» — гласит лаконичная подпись к фотографии, которую опубликовал пользователь X с ником «Деньги в могиле». На снимке звезда «Уральских пельменей», он позирует в белой рубашке и штанах с подтяжками, на его лице довольная улыбка, глаза полуприкрыты. Хотя на первый взгляд публикация кажется абсолютно бессмысленной, любителям мемов и фанатам Брекоткина не нужны пояснения.

«Эталонный мужчина», «Маэстро, как всегда, в отличной форме», «Думаю о нем очень много», «Вот сначала он, а потом все остальные» — то ли с иронией, то ли всерьез прокомментировали они снимок

Та же фотография актера набрала восемь тысяч лайков в другом посте в X: там Брекоткина опубликовали не просто так, а в ответ на гламурный снимок американской модели Хейли Бибер.

В комментариях резюмировали: звезда «Уральских пельменей» — вот настоящий секс-символ, который во всем превосходит Хейли Бибер. «Потому что гладиолус!» — объяснили старой шуткой из КВН некоторые свой выбор.

В X Брекоткина также называли альфа-самцом. Были и те, кто открыто признавался в высшей форме лести звезде «Уральских пельменей» — подражании. Эти пользователи уверяли, что планируют сделать косплей на Брекоткина

С чего именно начался тренд, превративший юмориста в икону зумеров, неизвестно. Но пик его популярности в X, Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и TikTok пришелся на вторую половину 2025 года.

В этих соцсетях блогеры в основном публиковали видео с Брекоткиным под вдохновляющую музыку, а комментаторы наперебой восхваляли артиста. «Брекоткин слишком хорош», «Икона», «Уральский принц», «БрекотKING», «Шикарен, как всегда», — восторгались они.

Столь бурные чувства по отношению к артисту они объясняли его харизмой, умением расположить к себе и рассмешить. Брекоткина в соцсетях также провозгласили одним из столпов «Уральских пельменей», который, по мнению пользователей сети, способен «вывезти абсолютно все».

У него роль в команде как бы чувака не самого привлекательного и самого некрутого. Но именно он краш, да еще и выдержанный годами пользователь X с ником myntolik

При этом многие пользователи соцсетей уверяли, что восхищались Брекоткиным еще до того, как это стало мейнстримом. «Неиронично считала его мужским эталоном все детство и хотела мужа, как он», «Краш моего детства и сейчас», «Я в детстве была влюблена в Брекоткина», — признавались в комментариях зрительницы.

Как мне нравится этот тренд. Когда я была подростком, мне было так стыдно за то, что мне нравится этот смешной мужик из «Уральских пельменей», а сейчас целые мемы делаются на этом пользовательница Instagram с ником dbegiina

Блогерша с ником regina_ji вообще предположила, что в 2012 году все-таки произошел конец света и весь мир с тех пор — это симуляция в голове Брекоткина. «После катастрофического обнуления в декабре 2012 года физическая реальность была уничтожена. Единственное сознание, сохранившее непрерывность восприятия, — это Дмитрий Брекоткин. Мы лишь жалкие персонажи во сне Дмитрия Брекоткина», — в шутку заявила автор видео.

«А что может быть лучше, чем жизнь во сне Дмитрия Брекоткина?»,«Спасибо Дмитрию Брекоткину за то, что оставил меня в живых и продолжает придумывать интересную ветку событий в моей жизни», «Брекоткин, придумай мне жену», — подыграли блогерше комментаторы

А 26-летний рэпер под псевдонимом «Грязно хаслил» посвятил звезде «Уральских пельменей» песню. «Дмитрий Брекоткин, ты такой прикольный. Кому-то нравится Рожков, но для меня он пепсикольный», — гласили незамысловатые строчки. Рэпер также заверил, что его школьные учительницы были влюблены именно в Брекоткина.

Вскоре после того, как трек разошелся в TikTok, журналисты поинтересовались у артиста, знает ли он о внезапном интересе к нему у молодого поколения. «Вообще ничего об этом не слышал и не знаю. Но теперь приму к сведению», — ответил актер.

«В 14 лет на полном серьезе их смотрю»

Хотя восторгаться именно Брекоткиным молодые пользователи соцсетей стали относительно недавно, фандом «Уральских пельменей» достаточно активен в соцсетях уже несколько лет, а посвященные ему аккаунты давно есть в TikTok. В нем публикуют постироничные и почти бессмысленные видео со странной музыкой, посвященные юмористическому проекту, и эдиты, в которых на яркие ролики с «Уральскими пельменями» накладывают спецэффекты и грустную либо пафосную музыку.

Скриншот: @luxurybitches

Брекоткин далеко не всегда был главной звездой таких роликов. Особым почетом среди пользователей TikTok также пользуются Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Роман Постовалов и Ксения Корнева (последних некоторые называют идеальной парой).

В ряды крашей, покоривших их еще много лет назад, пользовательницы TikTok записали и другого участника «Уральских пельменей» — Сергея Исаева.

Сергея Нетиевского, который в 2015 году покинул проект из-за конфликта с коллегами, поклонники в шутку назвали персонажем, которого слили ради сюжета. «Их прайм (расцвет — прим. «Ленты.ру») — когда Нетиевский еще был в составе», — гласит один из комментариев в TikTok

А один из главных предметов раздора в фанатской вселенной — лучший дуэт. Например, в комментариях нередко вспыхивают споры между теми, кому нравятся каноничные номера Рожкова с Мясниковым, и теми, кто любит выступления Мясникова в паре с Брекоткиным.

Мой мир стоит на трех слонах: Брекоткин, Мясников и Рожков пользовательница TikTok

«Рада, что мне их родители в детстве показали. Мне сейчас 16, смотрю их до сих пор», «Я думал, я один в 14 лет на полном серьезе их смотрю», «Мне 22, я выросла на "Уральских пельменях" и до сих пор смотрю», «Мне 19 лет, и пару лет назад я смотрела почти все их выступления, почему все пишут, что они для старых?» — также писали комментаторы под фанатскими роликами.

Они — моя Римская империя (здесь: явление, о котором человек часто думает — прим. «Ленты.ру»). Любила, люблю и буду любить

пользовательница TikTok с ником terton

Скриншот: @goodsirrope

Почему зумерам нравятся «Уральские пельмени»

Однако юмором «Уральских пельменей», которые веселят россиян с экранов больше 30 лет (сначала — как команда КВН, а позже в качестве шоу на СТС), восторгаются далеко не все. Еще на пике популярности проекта, в начале 2010-х, некоторые обвиняли артистов в том, что их шутки устаревшие и несмешные.

«Взрослые дядьки пытаются высосать из пальца что-то смешное», «От шуточек попахивает нафталином», «Довольно глупый пролетарский юмор, пошлые песни, однообразные шутки про женщин», — ругали шоу зрители в те годы.

Некоторые критики даже сравнивали «Уральских пельменей» с набившим многим оскомину «Аншлагом»

Со временем юмористический проект упрочил за собой звание передачи для людей среднего возраста и пенсионеров. Например, онлайн-энциклопедия культуры интернета «Неолурк» называла «Уральских пельменей» успешно забытой передачей для пожилых людей, а издание RTVI включило «Уральских пельменей» в список излюбленных у скуфов программ.

Кадр: «Пельмени Family» / YouTube

Как бы то ни было, в 2025 году «Уральские пельмени» внезапно стали популярны, причем именно у молодежи. В сети этот феномен связывают сразу с несколькими факторами.

С одной стороны, он вписывается в каноны постиронии и отражает любовь поколения зумеров и альфа к абсурдному и ввергающему в ступор юмору. Другое объяснение — это то, что любовь к «Уральским пельменям» продолжает тренд зумеров на интерес к вышедшим из моды явлениям, например, к музыке Надежды Кадышевой, которая благодаря соцсетям внезапно стала одной из самых высокооплачиваемых артисток России.

Возможно, юмористический коллектив стал популярен у молодых россиян еще и благодаря роликам, которые публиковали стримеры Кузьма Гридин, Братишкин (настоящее имя — Владимир Семенюк) и Илья Давыдов, известный как Мэддисон: в таких трансляциях они смотрели и комментировали выпуски «Уральских пельменей».

Мэддисон при этом усиленно хвалил Брекоткина, например называл его лучшим участником «Уральских пельменей»

Стример Мэддисон смотрит «Уральские пельмени» Кадр: Mad Highlights / YouTube

Однако сами зумеры, внезапно полюбившие «Уральских пельменей», объясняют этот феномен куда более просто. «Легенды, база моего детского юмора строилась на них», «Они такие комфортные, прямо родные», «Такая ностальгия», «Верните меня в 2011-2013 годы, когда выходили их имбовые выпуски и жизнь была легкая и беззаботная», — пишут они.

Молодые люди объясняют: все дело в том, что они выросли на «Уральских пельменях», поэтому шоу вызывает у них приятные ассоциации с детством и юностью

А юмор в проекте, по словам участников тренда, пусть и не заставляет надрываться от смеха, но зато вызывает улыбку и подходит для всех возрастов, потому что артисты проекта стараются избегать пошлых шуток и грубых выражений.