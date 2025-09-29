В сентябре в сети начали набирать популярность отрывки выступлений юмористки Елены Степаненко. В них она рассказывает о курьезах из супружеской жизни и разыгрывает забавные сценки, где остроумные и находчивые жены всегда оставляют в дураках недалеких и скупых мужей. Под роликами пользователи оставляют сотни комментариев, в которых называют Степаненко эталоном женщины и жалеют, что раньше не понимали ее юмор. Также они вспоминают бывшего мужа артистки — юмориста Евгения Петросяна — и надеются, что он будет кусать локти, когда узнает о новой волне ее популярности в интернете. Подробнее о феномене Степаненко, влюбившей в себя миллионы россиян, — в материале «Ленты.ру».
«Королева женского стендапа»
Одним из самых просматриваемых и обсуждаемых в интернете стало видео с рассуждениями Степаненко о влиянии развода на женщину. «Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Нет! Потерял! Потому что женщина не спирт: разведенная слабее не становится!"» — воскликнула юмористка. В подписи к фрагменту ее назвали «королевой женского стендапа».
Ролик с артисткой набрал 2,4 миллиона просмотров и сотни комментариев в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Многие пользователи согласились со Степаненко и признались, что у них мурашки по коже побежали от ее слов. «Вот мы и доросли до этих шуток», «Королева», «Лучшая в юморе», «Символ силы и красоты», «Это не женщина — это эталон», «Как я обожала (…) ее, особенно в детстве, а сейчас смотрю и вижу такую яркую женщину», — высказались они.
Не обошлось и без упоминаний Петросяна. Некоторые предложили специально распространять ролики с артисткой, чтобы вызвать зависть у ее бывшего мужа. «Такая пара была, вот чего этому Петросяну не хватало», «Давайте Елену в тренды. Вот Петросян офигеет», «Так ему и надо, Петросяну! Потерял», «Он и ногтя ее не стоит. Великая женщина», — поддержали Степаненко комментаторы.
Степаненко в тренды! Дай ей Бог настоящей второй волны популярности! Чтобы муженек бывший локти закусал
Фрагмент монолога про разведенную женщину и спирт был взят из старого выступления артистки, когда она еще была в браке с Петросяном. Эта же шутка прозвучала со сцены и позднее — в 2020 году, через два года после развода, на большом концерте «Ирония весны». Когда похудевшая и сменившая имидж после расставания с мужем юмористка произнесла ее, то в ответ зал взорвался аплодисментами.
В юмористическом монологе, посвященном разводу, Степаненко назвала и его причину: у супруга появилась другая женщина. «Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню — точно, весь компот выпили!» — рассказала она. Потом, по словам артистки, она пошла к подруге, чтобы пожаловаться на неверного супруга и поплакать, но вместо этого они «ржали с ней до утра».
Мой бывший муж был груб со мной. Я помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я сегодня после шести поела». Он говорит: «Сгори со стыда, чудовище жирное!» При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное
«Мужики поникшие сидят, а женщины ржут до слез»
Другое видео, которое посмотрели 2,2 миллиона раз, состоит из отрывков выступлений Степаненко разных лет. В ролике она смеется над мужчинами и дает женщинам советы о том, как вести себя в браке. «Мужика надо держать в тонусе. Он утречком еще не проснулся, свои глазки васильковые, которые между бровками и мешочками, не открыл, а уже должен чувствовать себя виноватым, что чего-то тебе вчера не купил», — советует Елена.
Мужчина как мышка. Сейчас объясню свою мысль. Вот смотри, вот отдельно смотришь — да, вроде хорошенький. А в доме заведется — начинаешь травить
Досталось и умничающим не к месту мужчинам. «Все время мне твердит: "Надо легко расставаться с деньгами, легко расставаться с деньгами". Да я с ними встретиться никак не могу!» — возмутилась Степаненко. Затронула артистка и тему интимной жизни в браке: «Я его спрашиваю: "А как же супружеский долг?" Он говорит: "Долги ночью не отдаю — плохая примета"».
«Степаненко была топовым стендап-комиком до того, как это стало мейнстримом», «А это всегда было так смешно? Я смеюсь в голос», «Мелкая была, думала, что родители ржут, не смешно же. Сейчас самой смешно», «Капец! Я доросла! Мне смешно от Елены Степаненко», — написали они
Тысячи лайков набрало и видео, где Степаненко поделилась мыслями о женской дружбе. «Настоящая подруга — это не та, что тащит тебя пьяную из бара. А та, что ползет рядом», — отметила она. В том же ролике юмористка раскрыла секрет счастливого брака. Для этого, по ее словам, мужчине не нужно искать логику в словах жены и задавать ей лишние вопросы, достаточно только кивать головой, когда она что-то говорит.
Здесь же Степаненко разыграла диалог, в котором мужчина попал впросак из-за слов супруги: «Я говорю: "Солнышко, будешь кофе?" Он говорит: "Да, буду, конечно буду, давай неси". Ха-ха-ха. Дурачок, не понимает. Это ж я сама с собой разговариваю». Видео завершается ее шуткой о том, что «мужчина должен знать только три слова: люблю, куплю, поехали».
Как и под другими роликами, пользователи в основном восхищались выступлением Степаненко, а некоторые сравнивали ее с современными комиками не в пользу последних. «Вот бы ее пригласили на стендап куда-нибудь или открытый микрофон. Она бы всех разнесла», — предположил один из них. «На ней строился феминизм», — выразила мнение другая участница обсуждения.
«В зале мужики че-то поникшие сидят, а женщины ржут до слез», — заметила еще одна пользовательница
«Ну что ты верещишь?»
Бурные обсуждения в сети вызвало видео с фрагментами общих выступлений Степаненко и Петросяна. В словесных дуэлях, разыгрываемых парой, бойкая, хитрая и острая на язык жена постоянно одерживает победу над простодушным, ворчливым и самодовольным мужем.
— Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
— Ничего.
— Вчера же было ничего!
— А я на два дня приготовила.
— Идиотка!
— Правильно, а вышла бы замуж за генерала — была б генеральша
В другом отрывке герой Петросяна возмутился тем, что жена взяла себе большой кусок, а ему отдала маленький. «А как бы ты сделал?» — спросила его Степаненко. «Я бы взял маленький», — ответил он. «Ну что ты верещишь? Я тебе такой и дала», — парировала она. Еще в одном фрагменте Степаненко спросила, что ей взять с собой на море, чтобы «она вышла на пляж и все офигели». В ответ муж посоветовал ей взять лыжи.
Героиня Степаненко снова взяла верх над мужем в одном из следующих фрагментов. Она пожаловалась, что машина не заводится, и предположила, что все дело в карбюраторе, в который попала вода. «Да что ты понимаешь? Ты вообще не знаешь, что такое карбюратор. Где машина?» — набросился на нее с вопросами недовольный супруг. «В озере», — без колебаний ответила ему жена.
Комментаторы под роликом признавались Степаненко в любви и не скрывали, что они симпатизируют артистке больше, чем ее бывшему мужу и партнеру по сцене. «Степаненко — икона», «Жена мне больше нравилась, чем ее бывший», «Мне реально смешно. А знаете, что еще смешнее? Представлять, с какой ревностью на эти выступления смотрела нынешняя жена Петросяна», — написали они.
Петросян был ее недостоин
«По сравнению со стендапом Нурлана Сабурова, [это] очень даже хорошо», «Давайте признаем, что это смешнее, чем выступление Ивана Абрамова», «Это точно лучше [Данилы] Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)», — заверили комментаторы.
«С концерта Кадышевой на концерт Степаненко пойдем»
Многие пользователи уверены: Степаненко ждет судьба певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой, которые недавно обрели бешеную популярность благодаря соцсетям. «Сейчас опять завирусится, с концерта Кадышевой на концерт Степаненко пойдем», — выразила мнение одна из пользовательниц.
Однако, по данным СМИ, в планах артистки концертов или выступлений на корпоративах пока нет
В то же время еще в апреле распространялись слухи, что юмористка уехала из России и завершила карьеру. Вскоре поклонников Степаненко успокоили: на самом деле она была в отпуске, во время которого путешествовала и встречалась с друзьями. В частности, артистка проводила много времени со старшей дочерью Петросяна Викториной, которая сейчас живет с мужем и детьми в США.
Викторина родилась в первом браке юмориста с балериной Беллой Кригер. Первая жена Петросяна погибла в ДТП, когда их дочь была маленькой. Впоследствии все заботы по воспитанию ребенка взяла на себя Степаненко, ставшая четвертой женой юмориста. Они так сблизились, что даже начали называть друг друга матерью и дочерью. Викторина заняла сторону Степаненко во время ее развода с Петросяном.
Длительное время Степаненко и Петросян, поженившиеся в 1985 году, считались одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе, потому что всегда были вместе — в жизни и на сцене. Однако в окружении супругов рассказали, что их отношения были далеко не идеальными: Степаненко постоянно находилась под гнетом супруга. По словам режиссера Анатолия Демидова, Петросян не давал ее таланту раскрыться.
Помню, был случай, когда, вернувшись со сцены, Петросян ее ругал, мол, почему ты не подала мне реплику. «Женечка, так я ждала первую реплику от тебя», — объясняла Елена
Степаненко подала на развод в 2018 году после 33 лет брака. Расставание артистов сопровождалось судебными тяжбами, связанными с разделом имущества. За годы брака супруги успели нажить имущества на сумму 1,5 миллиарда рублей. Бракоразводный процесс не обошелся без скандалов: в сети утверждали, что Петросян изменил жене со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года.
Вскоре после развода юморист женился на Брухуновой, в 2020 году у пары родился сын Ваган, в 2023 году — дочь Матильда. Степаненко же стала вести скрытный образ жизни. Состоит ли она с кем-нибудь в отношениях, неизвестно. Однако в апреле 2025 года телеведущий Андрей Малахов опубликовал видео, на котором он танцует с артисткой, и намекнул, что она сейчас не одинока.
Богатая, красивая и влюбленная!