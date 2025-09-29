«Петросян был ее недостоин». Ролики со Степаненко стали набирать миллионы просмотров. Теперь ее называют иконой юмора и королевой

«Лента.ру»: Видео с Еленой Степаненко набирают миллионы просмотров в Instagram

В сентябре в сети начали набирать популярность отрывки выступлений юмористки Елены Степаненко. В них она рассказывает о курьезах из супружеской жизни и разыгрывает забавные сценки, где остроумные и находчивые жены всегда оставляют в дураках недалеких и скупых мужей. Под роликами пользователи оставляют сотни комментариев, в которых называют Степаненко эталоном женщины и жалеют, что раньше не понимали ее юмор. Также они вспоминают бывшего мужа артистки — юмориста Евгения Петросяна — и надеются, что он будет кусать локти, когда узнает о новой волне ее популярности в интернете. Подробнее о феномене Степаненко, влюбившей в себя миллионы россиян, — в материале «Ленты.ру».

«Королева женского стендапа»

Одним из самых просматриваемых и обсуждаемых в интернете стало видео с рассуждениями Степаненко о влиянии развода на женщину. «Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Нет! Потерял! Потому что женщина не спирт: разведенная слабее не становится!"» — воскликнула юмористка. В подписи к фрагменту ее назвали «королевой женского стендапа».

Ролик с артисткой набрал 2,4 миллиона просмотров и сотни комментариев в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Многие пользователи согласились со Степаненко и признались, что у них мурашки по коже побежали от ее слов. «Вот мы и доросли до этих шуток», «Королева», «Лучшая в юморе», «Символ силы и красоты», «Это не женщина — это эталон», «Как я обожала (…) ее, особенно в детстве, а сейчас смотрю и вижу такую яркую женщину», — высказались они.

Елена Степаненко на съемках юмористического шоу «Дом культуры и смеха» на канале «Россия 1» Фото: пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

Не обошлось и без упоминаний Петросяна. Некоторые предложили специально распространять ролики с артисткой, чтобы вызвать зависть у ее бывшего мужа. «Такая пара была, вот чего этому Петросяну не хватало», «Давайте Елену в тренды. Вот Петросян офигеет», «Так ему и надо, Петросяну! Потерял», «Он и ногтя ее не стоит. Великая женщина», — поддержали Степаненко комментаторы.

Степаненко в тренды! Дай ей Бог настоящей второй волны популярности! Чтобы муженек бывший локти закусал пользователь Instagram под ником andrewstanhen

Фрагмент монолога про разведенную женщину и спирт был взят из старого выступления артистки, когда она еще была в браке с Петросяном. Эта же шутка прозвучала со сцены и позднее — в 2020 году, через два года после развода, на большом концерте «Ирония весны». Когда похудевшая и сменившая имидж после расставания с мужем юмористка произнесла ее, то в ответ зал взорвался аплодисментами.

В юмористическом монологе, посвященном разводу, Степаненко назвала и его причину: у супруга появилась другая женщина. «Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню — точно, весь компот выпили!» — рассказала она. Потом, по словам артистки, она пошла к подруге, чтобы пожаловаться на неверного супруга и поплакать, но вместо этого они «ржали с ней до утра».

Мой бывший муж был груб со мной. Я помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я сегодня после шести поела». Он говорит: «Сгори со стыда, чудовище жирное!» При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное юмористка Елена Степаненко из концерта «Ирония весны»

«Мужики поникшие сидят, а женщины ржут до слез»

Другое видео, которое посмотрели 2,2 миллиона раз, состоит из отрывков выступлений Степаненко разных лет. В ролике она смеется над мужчинами и дает женщинам советы о том, как вести себя в браке. «Мужика надо держать в тонусе. Он утречком еще не проснулся, свои глазки васильковые, которые между бровками и мешочками, не открыл, а уже должен чувствовать себя виноватым, что чего-то тебе вчера не купил», — советует Елена.

Мужчина как мышка. Сейчас объясню свою мысль. Вот смотри, вот отдельно смотришь — да, вроде хорошенький. А в доме заведется — начинаешь травить Елена Степаненко юмористка

Досталось и умничающим не к месту мужчинам. «Все время мне твердит: "Надо легко расставаться с деньгами, легко расставаться с деньгами". Да я с ними встретиться никак не могу!» — возмутилась Степаненко. Затронула артистка и тему интимной жизни в браке: «Я его спрашиваю: "А как же супружеский долг?" Он говорит: "Долги ночью не отдаю — плохая примета"».

Юмористка Елена Степаненко Фото: Persona Stars / Legion-Media

«Степаненко была топовым стендап-комиком до того, как это стало мейнстримом», «А это всегда было так смешно? Я смеюсь в голос», «Мелкая была, думала, что родители ржут, не смешно же. Сейчас самой смешно», «Капец! Я доросла! Мне смешно от Елены Степаненко», — написали они

Тысячи лайков набрало и видео, где Степаненко поделилась мыслями о женской дружбе. «Настоящая подруга — это не та, что тащит тебя пьяную из бара. А та, что ползет рядом», — отметила она. В том же ролике юмористка раскрыла секрет счастливого брака. Для этого, по ее словам, мужчине не нужно искать логику в словах жены и задавать ей лишние вопросы, достаточно только кивать головой, когда она что-то говорит.

Здесь же Степаненко разыграла диалог, в котором мужчина попал впросак из-за слов супруги: «Я говорю: "Солнышко, будешь кофе?" Он говорит: "Да, буду, конечно буду, давай неси". Ха-ха-ха. Дурачок, не понимает. Это ж я сама с собой разговариваю». Видео завершается ее шуткой о том, что «мужчина должен знать только три слова: люблю, куплю, поехали».

Актеры Юрий Гальцев, Михаил Боярский и Елена Степаненко (слева направо) на съемках мюзикла «Золотая рыбка» режиссера Александра Игудина Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Как и под другими роликами, пользователи в основном восхищались выступлением Степаненко, а некоторые сравнивали ее с современными комиками не в пользу последних. «Вот бы ее пригласили на стендап куда-нибудь или открытый микрофон. Она бы всех разнесла», — предположил один из них. «На ней строился феминизм», — выразила мнение другая участница обсуждения.

«В зале мужики че-то поникшие сидят, а женщины ржут до слез», — заметила еще одна пользовательница

«Ну что ты верещишь?»

Бурные обсуждения в сети вызвало видео с фрагментами общих выступлений Степаненко и Петросяна. В словесных дуэлях, разыгрываемых парой, бойкая, хитрая и острая на язык жена постоянно одерживает победу над простодушным, ворчливым и самодовольным мужем.

— Дорогая, что у нас сегодня на ужин?

— Ничего.

— Вчера же было ничего!

— А я на два дня приготовила.

— Идиотка!

— Правильно, а вышла бы замуж за генерала — была б генеральша диалог мужа и жены в исполнении Евгения Петросяна и Елены Степаненко

В другом отрывке герой Петросяна возмутился тем, что жена взяла себе большой кусок, а ему отдала маленький. «А как бы ты сделал?» — спросила его Степаненко. «Я бы взял маленький», — ответил он. «Ну что ты верещишь? Я тебе такой и дала», — парировала она. Еще в одном фрагменте Степаненко спросила, что ей взять с собой на море, чтобы «она вышла на пляж и все офигели». В ответ муж посоветовал ей взять лыжи.

Героиня Степаненко снова взяла верх над мужем в одном из следующих фрагментов. Она пожаловалась, что машина не заводится, и предположила, что все дело в карбюраторе, в который попала вода. «Да что ты понимаешь? Ты вообще не знаешь, что такое карбюратор. Где машина?» — набросился на нее с вопросами недовольный супруг. «В озере», — без колебаний ответила ему жена.

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: PhotoXPress

Комментаторы под роликом признавались Степаненко в любви и не скрывали, что они симпатизируют артистке больше, чем ее бывшему мужу и партнеру по сцене. «Степаненко — икона», «Жена мне больше нравилась, чем ее бывший», «Мне реально смешно. А знаете, что еще смешнее? Представлять, с какой ревностью на эти выступления смотрела нынешняя жена Петросяна», — написали они.

Петросян был ее недостоин

пользователь Instagram c ником grisha_omanov

«По сравнению со стендапом Нурлана Сабурова, [это] очень даже хорошо», «Давайте признаем, что это смешнее, чем выступление Ивана Абрамова», «Это точно лучше [Данилы] Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)», — заверили комментаторы.

«С концерта Кадышевой на концерт Степаненко пойдем»

Многие пользователи уверены: Степаненко ждет судьба певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой, которые недавно обрели бешеную популярность благодаря соцсетям. «Сейчас опять завирусится, с концерта Кадышевой на концерт Степаненко пойдем», — выразила мнение одна из пользовательниц.

Однако, по данным СМИ, в планах артистки концертов или выступлений на корпоративах пока нет

В то же время еще в апреле распространялись слухи, что юмористка уехала из России и завершила карьеру. Вскоре поклонников Степаненко успокоили: на самом деле она была в отпуске, во время которого путешествовала и встречалась с друзьями. В частности, артистка проводила много времени со старшей дочерью Петросяна Викториной, которая сейчас живет с мужем и детьми в США.

Викторина родилась в первом браке юмориста с балериной Беллой Кригер. Первая жена Петросяна погибла в ДТП, когда их дочь была маленькой. Впоследствии все заботы по воспитанию ребенка взяла на себя Степаненко, ставшая четвертой женой юмориста. Они так сблизились, что даже начали называть друг друга матерью и дочерью. Викторина заняла сторону Степаненко во время ее развода с Петросяном.

Евгений Петросян и Елена Степаненко на съемках новогодней передачи «Голубой огонек» Фото: Алексей Ладыгин / РИА Новости

Длительное время Степаненко и Петросян, поженившиеся в 1985 году, считались одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе, потому что всегда были вместе — в жизни и на сцене. Однако в окружении супругов рассказали, что их отношения были далеко не идеальными: Степаненко постоянно находилась под гнетом супруга. По словам режиссера Анатолия Демидова, Петросян не давал ее таланту раскрыться.

Юмористка Елена Степаненко Кадр: «Включаем» / YouTube

Помню, был случай, когда, вернувшись со сцены, Петросян ее ругал, мол, почему ты не подала мне реплику. «Женечка, так я ждала первую реплику от тебя», — объясняла Елена Анатолий Демидов эстрадный режиссер

Степаненко подала на развод в 2018 году после 33 лет брака. Расставание артистов сопровождалось судебными тяжбами, связанными с разделом имущества. За годы брака супруги успели нажить имущества на сумму 1,5 миллиарда рублей. Бракоразводный процесс не обошелся без скандалов: в сети утверждали, что Петросян изменил жене со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года.

Вскоре после развода юморист женился на Брухуновой, в 2020 году у пары родился сын Ваган, в 2023 году — дочь Матильда. Степаненко же стала вести скрытный образ жизни. Состоит ли она с кем-нибудь в отношениях, неизвестно. Однако в апреле 2025 года телеведущий Андрей Малахов опубликовал видео, на котором он танцует с артисткой, и намекнул, что она сейчас не одинока.