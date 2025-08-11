Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:54, 11 августа 2025Интернет и СМИ

Степаненко вернулась в Россию

KP.RU: Степаненко вернулась в Россию и будет сниматься в юмористических шоу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Артистка эстрады Елена Степаненко вернулась в Россию — она будет сниматься в юмористических шоу для отечественного телевидения. О том, что юмористка вновь появится на российском ТВ, стало известно KP.RU.

По данным издания, Степаненко сейчас находится в Москве. «Во второй половине августа пройдут съемки юмористических телепередач, где Елена Григорьевна и будет ведущей, и выступит с новыми номерами», — говорится в материале. Уточняется, что программы с ее участием будут выходить осенью на телеканале «Россия 1».

Журналисты также заявили, что во время отсутствия в публичном поле Степаненко отдыхала, общалась с друзьями и путешествовала. В частности, утверждается, что она часто навещала в США старшую дочь бывшего мужа юмориста Евгения Петросяна Викторину Петросян.

В апреле звезда программы «Кривое зеркало», куплетист Михаил Вашуков заявил, что Степаненко после развода с Петросяном уехала из России в США. По его словам, артистка начала вести скрытный образ жизни.

Перед этим стало известно, что Степаненко закрыла свое юрлицо в России. Уточнялось, что через него она проводила гонорары от выступлений и организовывала концерты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости