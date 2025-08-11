KP.RU: Степаненко вернулась в Россию и будет сниматься в юмористических шоу

Артистка эстрады Елена Степаненко вернулась в Россию — она будет сниматься в юмористических шоу для отечественного телевидения. О том, что юмористка вновь появится на российском ТВ, стало известно KP.RU.

По данным издания, Степаненко сейчас находится в Москве. «Во второй половине августа пройдут съемки юмористических телепередач, где Елена Григорьевна и будет ведущей, и выступит с новыми номерами», — говорится в материале. Уточняется, что программы с ее участием будут выходить осенью на телеканале «Россия 1».

Журналисты также заявили, что во время отсутствия в публичном поле Степаненко отдыхала, общалась с друзьями и путешествовала. В частности, утверждается, что она часто навещала в США старшую дочь бывшего мужа юмориста Евгения Петросяна Викторину Петросян.

В апреле звезда программы «Кривое зеркало», куплетист Михаил Вашуков заявил, что Степаненко после развода с Петросяном уехала из России в США. По его словам, артистка начала вести скрытный образ жизни.

Перед этим стало известно, что Степаненко закрыла свое юрлицо в России. Уточнялось, что через него она проводила гонорары от выступлений и организовывала концерты.