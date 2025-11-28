Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 28 ноября 2025Экономика

Части пожилых россиян спрогнозировали 13-ю пенсию

Экономист Балынин: Некоторые пожилые россияне получат 13-ю пенсию в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В декабре 2025 года часть пожилых россиян получит тринадцатую пенсию. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.

Речь идет о досрочной соцвыплате за январь следующего года, пояснил аналитик. В этом году некоторые пенсионеры смогут получить ее до конца декабря. «Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно», — резюмировал Балынин.

Это, добавил эксперт, связано с тем, что в 2025 году в России будут продолжительные новогодние праздники. Первые полторы недели января в стране объявлены выходными днями. Сумма досрочной выплаты, констатировал Балынин, окажется выше декабрьской, поскольку она будет начислена с учетом индексации темпами выше годовой инфляции. Соответствующее решение ранее приняло правительство, напомнил эксперт.

До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова спрогнозировала россиянам богатый на индексацию 2026 год. Первая индексация пенсий в следующем году, уточнила она, изначально была запланирована на февраль, однако власти в итоге приняли иное решение. С 1 января страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6 процента, заключила Проданова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У Зеленского застынет кровь в жилах». На Западе увидели в заявлении Путина бескомпромиссный ультиматум властям Украины

    Раскрыты предпочтения россиян в сети

    Ноябрь в Москве оказался дождливее обычного

    Принявшего российского бизнесмена за зверя освободили от наказания

    Парижский Лувр поднимет цены для иностранцев

    Ушедшего в армию Macan назвали настоящим мужчиной

    Сын Усольцевой озвучил основную версию пропажи

    Части пожилых россиян спрогнозировали 13-ю пенсию

    В России исключили один из способов помощи РЖД

    Россиянам назвали неочевидную опасность фейерверков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости