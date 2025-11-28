Части пожилых россиян спрогнозировали 13-ю пенсию

Экономист Балынин: Некоторые пожилые россияне получат 13-ю пенсию в декабре

В декабре 2025 года часть пожилых россиян получит тринадцатую пенсию. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.

Речь идет о досрочной соцвыплате за январь следующего года, пояснил аналитик. В этом году некоторые пенсионеры смогут получить ее до конца декабря. «Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно», — резюмировал Балынин.

Это, добавил эксперт, связано с тем, что в 2025 году в России будут продолжительные новогодние праздники. Первые полторы недели января в стране объявлены выходными днями. Сумма досрочной выплаты, констатировал Балынин, окажется выше декабрьской, поскольку она будет начислена с учетом индексации темпами выше годовой инфляции. Соответствующее решение ранее приняло правительство, напомнил эксперт.

До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова спрогнозировала россиянам богатый на индексацию 2026 год. Первая индексация пенсий в следующем году, уточнила она, изначально была запланирована на февраль, однако власти в итоге приняли иное решение. С 1 января страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6 процента, заключила Проданова.