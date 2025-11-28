«Орбан бросил вызов партнерам». Премьер Венгрии встретился с Путиным в Москве. Чем их переговоры возмутили мировые СМИ?

«Би-би-си»: Орбан своей поездкой к Путину бросил вызов странам Евросоюза

В пятницу, 28 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи, которая проходила в Кремле и продлилась четыре часа, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта. Переговоры состоялись на фоне обсуждения мировой общественностью планов мирного урегулирования на Украине, которые выдвинули США и Европа. Как отреагировали на встречу Путина и Орбана мировые СМИ?

Визит Орбана назвали вызовом Евросоюзу

Британская телерадиокомпания «Би-би-си» посвятила встрече в Кремле материал под заголовком «Премьер Венгрии Орбан бросил вызов партнерам по Евросоюзу и снова встретился с Путиным в Москве». В предыдущий раз венгерский премьер посещал Москву в июле 2024 года, отметили журналисты.

Орбана считают одним из ближайших союзников Путина в Европе. Он неоднократно вызывал гнев у партнеров по НАТО и Евросоюзу тем, что подрывал их единство в вопросах против России «Би-би-си»

В издании обратили внимание на то, что Орбан неоднократно выступал против инициатив ЕС остановить импорт российских нефти и газа. Обсуждение вопросов энергетики стало одной из главных целей визита премьер-министра, предположили журналисты.

«Евросоюз оказывает давление на Венгрию, чтобы та прекратила весь импорт российской энергии к 2027 году. Вероятно, Венгрия воспользуется любым соглашением в Москве, чтобы продолжать бросать вызов Брюсселю», — сочли в «Би-би-си».

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Мирные миссии Орбана расстроили союзников по Евросоюзу

Поездка Орбана в Москву совпала с тем, что Вашингтон активизировал усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, указало американское информагентство Bloomberg. Венгерский премьер и сам давно прилагает усилия к тому, чтобы послужить посредником для заключения мира, добавили журналисты.

Однако его [Орбана] самопровозглашенные мирные миссии расстраивали союзников по Евросоюзу Bloomberg

Комментируя встречу, в агентстве заявили, что Орбан стремится заполучить российские энергетические активы в Восточной Европе. Отмечается, что главу венгерского правительства повсеместно считают наиболее дружественным Кремлю политиком в Евросоюзе.

Вместе с тем в Bloomberg привели комментарий канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поездке Орбана: он ранее заявил, что премьер Венгрии отправился на встречу с Путиным без европейского мандата и согласования с партнерами по Евросоюзу.

Встреча Путина и Орбана вызовет недовольство в Евросоюзе

Британская газета The Guardian заявила, что визит Орбана в Москву в очередной раз продемонстрировал тесные взаимоотношения между лидерами двух государств. «Приветствуя его в Кремле, Путин похвалил сбалансированную позицию Орбана по Украине после того, как Венгрия неоднократно пыталась заблокировать введение дальнейших санкций против России», — говорится в материале.

Фото: Владимир Гердо / Pool / РИА Новости

В издании обратили внимание на обещание Орбана, что Россия останется частью энергоснабжения Венгрии, несмотря на планы Европы по постепенному отказу от этого источника энергии. Встреча Путина с главой венгерского правительства способна вызвать недовольство в Евросоюзе, резюмировали в The Guardian.

Орбан прибыл в Москву на фоне готовящегося визита Уиткоффа

Путин встретился с Орбаном в 14 раз. Международное агентство Reuters, комментируя этот факт, отметило, что премьер-министр Венгрии сохранил тесные связи с Москвой и неоднократно подвергал сомнению необходимость западной помощи Киеву.

В агентстве заявили, что главными темами беседы двух лидеров стали энергетика и ситуация на Украине. «Орбан сказал, что хочет подробно обсудить поставки российской нефти и газа, и назвал их жизненно важным для энергетической безопасности Венгрии», — отметили в Reuters.