В пятницу, 28 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи, которая проходила в Кремле и продлилась четыре часа, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта. Переговоры состоялись на фоне обсуждения мировой общественностью планов мирного урегулирования на Украине, которые выдвинули США и Европа. Как отреагировали на встречу Путина и Орбана мировые СМИ?
Визит Орбана назвали вызовом Евросоюзу
Британская телерадиокомпания «Би-би-си» посвятила встрече в Кремле материал под заголовком «Премьер Венгрии Орбан бросил вызов партнерам по Евросоюзу и снова встретился с Путиным в Москве». В предыдущий раз венгерский премьер посещал Москву в июле 2024 года, отметили журналисты.
Орбана считают одним из ближайших союзников Путина в Европе. Он неоднократно вызывал гнев у партнеров по НАТО и Евросоюзу тем, что подрывал их единство в вопросах против России
В издании обратили внимание на то, что Орбан неоднократно выступал против инициатив ЕС остановить импорт российских нефти и газа. Обсуждение вопросов энергетики стало одной из главных целей визита премьер-министра, предположили журналисты.
«Евросоюз оказывает давление на Венгрию, чтобы та прекратила весь импорт российской энергии к 2027 году. Вероятно, Венгрия воспользуется любым соглашением в Москве, чтобы продолжать бросать вызов Брюсселю», — сочли в «Би-би-си».
Мирные миссии Орбана расстроили союзников по Евросоюзу
Поездка Орбана в Москву совпала с тем, что Вашингтон активизировал усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, указало американское информагентство Bloomberg. Венгерский премьер и сам давно прилагает усилия к тому, чтобы послужить посредником для заключения мира, добавили журналисты.
Однако его [Орбана] самопровозглашенные мирные миссии расстраивали союзников по Евросоюзу
Комментируя встречу, в агентстве заявили, что Орбан стремится заполучить российские энергетические активы в Восточной Европе. Отмечается, что главу венгерского правительства повсеместно считают наиболее дружественным Кремлю политиком в Евросоюзе.
Вместе с тем в Bloomberg привели комментарий канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поездке Орбана: он ранее заявил, что премьер Венгрии отправился на встречу с Путиным без европейского мандата и согласования с партнерами по Евросоюзу.
Встреча Путина и Орбана вызовет недовольство в Евросоюзе
Британская газета The Guardian заявила, что визит Орбана в Москву в очередной раз продемонстрировал тесные взаимоотношения между лидерами двух государств. «Приветствуя его в Кремле, Путин похвалил сбалансированную позицию Орбана по Украине после того, как Венгрия неоднократно пыталась заблокировать введение дальнейших санкций против России», — говорится в материале.
В издании обратили внимание на обещание Орбана, что Россия останется частью энергоснабжения Венгрии, несмотря на планы Европы по постепенному отказу от этого источника энергии. Встреча Путина с главой венгерского правительства способна вызвать недовольство в Евросоюзе, резюмировали в The Guardian.
Орбан прибыл в Москву на фоне готовящегося визита Уиткоффа
Путин встретился с Орбаном в 14 раз. Международное агентство Reuters, комментируя этот факт, отметило, что премьер-министр Венгрии сохранил тесные связи с Москвой и неоднократно подвергал сомнению необходимость западной помощи Киеву.
В агентстве заявили, что главными темами беседы двух лидеров стали энергетика и ситуация на Украине. «Орбан сказал, что хочет подробно обсудить поставки российской нефти и газа, и назвал их жизненно важным для энергетической безопасности Венгрии», — отметили в Reuters.
Путин сказал Орбану, что по-прежнему приветствовал бы встречу в Будапеште, и поблагодарил его за предложение площадки для переговоров. Их беседа состоялась на фоне того, что спецпредставитель [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф готовится на следующей неделе встретиться с Путиным в Москве в рамках возобновления усилий по прекращению конфликта