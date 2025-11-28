Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

Мошенники под видом соцзащиты предлагают зимние скидки на ЖКХ

Мошенники в России под видом сотрудников социальной защиты предлагают фиктивные «зимние» скидки на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, пишет РИА Новости.

Он предупредил о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ. Как объяснил специалист, сначала злоумышленники проводят «информационный» звонок от органов социальной защиты и рассказывают о якобы введении специальных «зимних» скидок на оплату ЖКХ.

Для получения льгот мошенники предлагают пройти «идентификацию личности» или «привязать лицевой счет». Они запрашивают у гражданина одноразовые пароли из СМС, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. Это приводит к хищению денежных средств.

Бийчук напомнил, что сотрудники государственных учреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону какие-либо коды, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов.

Ранее мошенники начали звонить россиянам и представляться старшими по дому.