Экономика
13:33, 28 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальном начале декабря

Синоптик Ильин: Начало декабря в Москве будет теплее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Начало декабря в Москве будет теплее климатической нормы. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает RT.

«У нас продолжаются теплые тенденции. В субботу и воскресенье ночная температура будет составлять порядка минус одного — плюс одного градуса. Днем в субботу ожидается плюс 1-3 градус, погода облачная с прояснениями и без осадков», — рассказал метеоролог.

В воскресенье воздух днем прогреется до плюс 3-5 градусов, но уже возможен небольшой дождь, предупредил Ильин. В понедельник, 1 декабря, ночные температуры будут достигать плюс двух градусов, а днем столбики термометров в столице покажут до плюс пяти градусов.

«На следующий день ночью будет вновь около нуля градусов, а днем в столичном регионе — от минус одного до плюс четырех градусов», — заключил синоптик.

Ранее специалисты заявили, что в начале декабря в Москве закончится сезон дождей. По прогнозам синоптиков, характер атмосферных процессов ждут кардинальные изменения, когда на смену нескольким южным циклонам придет и установится блокирующий антициклон — это и приведет к прекращению осадков.

    Все новости