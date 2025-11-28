Бывший СССР
На Украине пожаловались на новую тактику России

BI: ВС РФ начали атаковать украинские вертолеты и самолеты при помощи БПЛА
Никита Хромин

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России (ВС РФ) в зоне проведения специальной операции начали применять новую тактику: при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) они атакуют украинские вертолеты и самолеты в воздухе. На это в беседе с Business Insider пожаловался замминистра обороны Украины Юрий Мироненко.

По его словам, российские операторы дронов используют управляемые беспилотники рядом с линиями фронта, поддерживая связь с системами через антенны. «Противодействовать таким беспилотникам еще сложнее, поскольку они управляются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе», — рассказал Мироненко.

Ранее президент России Владимир Путин назвал революционным вклад отечественного оборонно-промышленного комплекса в создание БПЛА.

