Забота о себе
21:02, 28 ноября 2025Забота о себе

Названы идеальные фразы для завершения секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Правильные слова способны продлить и закрепить удовольствие от секса, уверена психолог Паулина Золотинская. Идеальные для этой цели фразы она назвала в беседе с NEWS.ru.

Психолог считает, что после интимной близости не нужно много и запутанно говорить. Лучше сформулировать короткую или простую фразу, например, «Мне было хорошо», «С тобой так классно». По словам специалистки, такие слова дадут человеку уверенность, что все прошло хорошо.

Золотинская добавила, что важно подобрать слова, которые нельзя трактовать как сравнение. «Избегайте фраз: "Лучше, чем раньше", "В этот раз было хорошо"», — дала совет психолог. Кроме того, эксперт призвала не стесняться рассказывать партнеру о своих ощущениях и благодарить за них. По ее мнению, уместно, например, сказать, что после такой ночи жизнь кажется прекрасной.

Ранее психолог и эксперт в области сексуального здоровья Александра Миллер назвала самые частые ошибки мужчин в постели. По ее мнению, возбуждение может моментально пропасть из-за неуместных шуток или плохой прелюдии.

