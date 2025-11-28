Парижский Лувр поднимет цены для иностранцев

NYT: Парижский Лувр поднимет цены на билеты для неграждан ЕС на 45 процентов

Парижский художественный музей Лувр поднимет цены на билеты для неграждан Евросоюза (ЕС) на 45 процентов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«С 14 января посетители музея из-за пределов Европейской экономической зоны будут платить за вход на 45 процентов больше», — говорится в материале. Уточняется, что средства иностранцев пойдут на финансирование реконструкции музея. О планах по ремонту в музее объявили еще в январе президент Франции Эммануэль Макрон и директор учреждения Лоранс де Кар.

Так, с середины января 2026 года неграждане ЕС будут платить 37 евро (3,3 тысячи рублей) вместо прежних 22 евро (1,9 тысячи рублей). Представитель Лувра подтвердил информацию в электронном письме, направленном в редакцию газеты.

В июне 2025 года Лувр временно прекращал работу из-за забастовки сотрудников, выражавших свое недовольство чрезмерным туризмом. Сообщалось, что массовое скопление путешественников под крышей Лувра привело к физической нагрузке на здание, которое не отвечает современным стандартам посещаемости.