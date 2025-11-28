Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:37, 28 ноября 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ заявил о готовности сбежать из Украины в случае обмена

Пленный из ВСУ заявил о готовности сбежать из Украины, если его обменяют
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Артем Садовей, солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сдался в плен российским военным, в интервью ТАСС сказал, что уедет из Украины, если его вернут в рамках обмена пленными.

«Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после возвращения из плена солдатам ВСУ дают отпуск на три месяца. За это время он может сделать документы и уехать за границу.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что украинцам стоит сдавать Вооруженным силам России места расположения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Назван возможный срок завершения СВО военным путем

    Названы способы самодиагностировать алкоголизм

    63-летняя сотрудница тюрьмы занялась сексом с отбывающим пожизненный срок убийцей

    Женщина отчитала свекровь за праздничным столом из-за одной странной привычки

    Трамп рассказал о рекордных заказах США на производство военных самолетов

    Британию предупредили о последствиях возможной конфискации российских активов

    Северная Корея обвинила США в «военном бесчинстве»

    В Московском зоопарке появились челноклювы и лягушкорот

    Пленный из ВСУ заявил о готовности сбежать из Украины в случае обмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости