Пленный из ВСУ заявил о готовности сбежать из Украины, если его обменяют

Артем Садовей, солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сдался в плен российским военным, в интервью ТАСС сказал, что уедет из Украины, если его вернут в рамках обмена пленными.

«Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после возвращения из плена солдатам ВСУ дают отпуск на три месяца. За это время он может сделать документы и уехать за границу.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что украинцам стоит сдавать Вооруженным силам России места расположения территориальных центров комплектования (ТЦК).