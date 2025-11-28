Полиция Польши объявила в розыск украинских граждан за подрыв железнодорожный путей

Полиция Польши объявила в розыск украинских граждан за подрыв ж/д путей

Польская полиция объявила в розыск двух граждан Украины, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке Польши. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте правоохранителей Варшавы в Х.

Ордера на арест выданы в отношении Евгения Иванова и Александра Кононова Мазовецким отделением Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет к границе с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили два гражданина Украины.