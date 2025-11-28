Россия
16:31, 28 ноября 2025

Появились подробности о состоянии избитого мэра российского города

Напавший на мэра Енисейска Никольского сломал ему нос
Никита Абрамов
Кадр: Enisey TV / YouTube

Мужчина, напавший на Валерия Никольского, мэра Енисейска, сломал ему нос. Подробности о состоянии градоначальника сообщил Telegram-канал RT.

По словам источника издания, у чиновника также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент он находится в больнице.

Нападение неизвестного на мэра произошло 28 ноября. Мужчина пришел в кабинет к Никольскому, у них завязалась перепалка, после чего неизвестный избил чиновника.

Мэр в свою очередь рассказал, что напавшего на него он не знает. Помимо этого, известно, что его семья состоит на учете из-за употребления алкоголя, а сам мужчина судим. Подозреваемого уже задержали, возбуждено уголовное дело.

