Экономика
15:04, 28 ноября 2025

Россиянам напомнили о праве не убирать снег

Ситько: Сотрудники имеют право отказаться от уборки снега на субботниках
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во время зимних субботников российские компании часто предлагают сотрудникам убирать снег на территории офисов, однако у работников есть право от этого отказаться. Об этом напомнила ведущий эксперт «Актион Охрана труда» Екатерина Ситько в беседе с «Газетой.Ru».

Почти все субботники в России — это уборка территории (89,3 процентов). По данным опроса, в 77,1 процента компаний в стране проводят такие мероприятия и в 46 процентах из них явка сотрудников обязательна. Еще в 23,1 процента организаций участие добровольное, но работники боятся оказываться из-за возможных последствий. Конфликты с начальством по этой причине возникали в 22,1 процента компаний.

При этом закон не обязует сотрудников выполнять работу на субботниках против своего желания и без оплаты. Однако только в 25 процентов организаций за участие в таких мероприятиях доплачивают.

Ситько отметила, что субботники оказывают положительный эффект на взаимоотношения в команде только в том случае, если их проводят в рабочее время и не заставляют участвовать тех, кто не желает. «Если же это "обязаловка" без компенсации, эффект обратный: падение вовлеченности и ощущение пустой траты времени», — заключила эксперт.

Ранее эксперты объяснили нежелание работодателей переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. По их словам, такая практика потребует дополнительной рабочей силы и усугубит кадровый голод в стране.

