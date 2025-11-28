Россиянам раскрыли подробности выдачи долгосрочного шенгена

Европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы максимум на три месяца.
«Долгосрочных визы будут выдаваться... максимум на три месяца», — заявил он.
Еврокомиссия (ЕК) ранее опубликовала решение о введении визовых ограничений для россиян, сославшись на предварительное согласие со всеми государствами Европейского союза по этим новым мерам. В заявлении ЕК также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенов позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.