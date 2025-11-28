Путешествия
05:04, 28 ноября 2025Путешествия

Россиянам раскрыли подробности выдачи долгосрочного шенгена

Страны ЕС будут давать россиянам долгосрочный шенген максимум на три месяца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы максимум на три месяца.

«Долгосрочных визы будут выдаваться... максимум на три месяца», — заявил он.

Еврокомиссия (ЕК) ранее опубликовала решение о введении визовых ограничений для россиян, сославшись на предварительное согласие со всеми государствами Европейского союза по этим новым мерам. В заявлении ЕК также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенов позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

