Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в «черную пятницу»

IT-эксперт Бориславский: Мошенники начали подделывать уведомления о доставке

В период «черной пятницы» наблюдается характерный всплеск мошенничества, связанного с поддельными уведомлениями о доставке, сообщил директор по продукту Staffcop, эксперт Контур.Эгиды Даниил Бориславский. О новом методе злоумышленников он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Схема стала существенно сложнее и убедительнее по сравнению с классическими SMS-фишингом «вам пришла посылка», отметил эксперт. Раньше мошенники ограничивались короткими сообщениями с просьбой позвонить или перейти по ссылке, указал Бориславский. Теперь же они создают полноценные сайты, которые копируют внешний вид сайтов доставок и логистических сайтов, обратил внимание собеседник «Ленты.ру».

«Или ИИ автоматически генерирует историю перемещений посылки, будто бы посылка прошла сортировку, находится в пути или готова к выдаче. Эти статусы подстраиваются под открытие страницы, и каждый раз человек видит "обновление"», — поделился эксперт.

Также мошенники используют ИИ для формирования фальшивых фото-подтверждений, которые выглядят как реальные материалы из логистических систем, сообщил Бориславский. По его словам, людям могут прислать фото коробки с этикеткой, штрихкодом, номером заказа, иногда снимок якобы с камеры склада или курьера, держащего пакет.

Любая неожиданная посылка — это потенциальный троянский конь. Если вы ничего не ждали, а вам присылают трек-номер, фото коробки или заявку на получение — это повод насторожиться Даниил Бориславский IT-эксперт

«Мошенники преследуют три цели. Основная — украсть Telegram-аккаунт через убеждение повторно авторизоваться. Вторая — получить код от сервиса. И только третья — украсть какие-то деньги», — рассказал эксперт.

Статус посылок он призвал проверять только через официальные каналы: приложения, сайты или личные кабинеты.

Ранее в пресс-службе МВД России назвали самые популярные у мошенников способы обмана россиян. В ведомстве рассказали, что в 2025 году аферисты чаще всего похищали у граждан средства при помощи схемы с переводом денег на «безопасный счет».

