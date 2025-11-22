Названы самые популярные у мошенников схемы обмана россиян

Мошенники в 2025 году чаще всего обманывали россиян схемой с безопасным счетом

В 2025 году мошенники чаще всего похищали у россиян средства при помощи схемы с переводом денег на «безопасный счет». Самые популярные способы обмана РИА Новости назвали в пресс-службе МВД России.

В рамках этой схемы злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, госучреждений и финансовых организаций. Они заявляют о якобы подозрительных банковских операциях и просят жертву перевести средства на «безопасный счет» или передать курьеру. При этом мошенники могут угрожать собеседнику уголовной ответственностью за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), уточнили в ведомстве.

Еще одна популярная у злоумышленников схема — обман с инвестированием денег в криптовалюту на мошеннических ресурсах. Отмечается, что аферисты под видом успешных брокеров предлагают жертвам услуги по управлению их счетами, но в итоге похищают средства.

Кроме того, злоумышленники обманывают граждан с использованием торговых площадок. «Преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счета», — предупредили в МВД.

Другой распространенной у мошенников схемой в ведомстве назвали присвоение средств, которые граждане отправляют в качестве предоплаты за приобретаемые в интернете товары или услуги.

Ранее сообщалось, что киберпреступники активизировались в предновогодний период, продавая фальшивые билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Уточнялось, что аферисты разрабатывают фейковые сайты по продаже билетов, создают поддельные страницы в соцсетях и рассылки с предложениями, похожими на настоящие.

Перед этим стало известно, что злоумышленники пишут россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ. Мошенники заявляют, что им якобы необходимо подтвердить персональные данные.