Танкер в Черном море вспыхнул из-за «внешнего воздействия»

У берегов Турции в Черном море загорелся танкер Kairos, шедший в Новороссийск

У берегов Турции в Черном море загорелся танкер Kairos. Об этом сообщает турецкое управление мореходства, передает РИА Новости.

«Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме», — указали в ведомстве.

К судну, шедшему под флагом Гамбии, направились спасатели для эвакуации экипажа, уточняется в пресс-релизе управления.

В июне три коммерческих танкера загорелись рядом с Ормузским проливом.