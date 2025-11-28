Мир
20:35, 28 ноября 2025Мир

Танкер в Черном море вспыхнул из-за «внешнего воздействия»

У берегов Турции в Черном море загорелся танкер Kairos, шедший в Новороссийск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: NewsX World / YouTube

У берегов Турции в Черном море загорелся танкер Kairos. Об этом сообщает турецкое управление мореходства, передает РИА Новости.

«Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме», — указали в ведомстве.

К судну, шедшему под флагом Гамбии, направились спасатели для эвакуации экипажа, уточняется в пресс-релизе управления.

В июне три коммерческих танкера загорелись рядом с Ормузским проливом.

