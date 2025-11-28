Культура
19:33, 28 ноября 2025Культура

Умер первый исполнитель роли Человека-паука

Звезда «Улицы Сезам» Сигрен, сыгравший Человека-паука, умер в возрасте 81 года
Андрей Шеньшаков

Кадр: Grand Strand TV • Best of the Beach / YouTube

Кукловод и актер Дэнни Сигрен, известный по работе в культовой «Улице Сезам», ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на семью артиста.

Сигрен сыграл первого Человека-паука на телеэкране — в роли этого персонажа он появился в популярном детском шоу «Электрическая компания» вместе с Ритой Морено и Морганом Фриманом.

Причина смерти актера на момент написания материала неизвестна.

В «Улице Сезам» Дэнни также иногда изображал Большую птицу — не только в самом сериале, но и на офлайн-мероприятиях и выступлениях в «Шоу Эда Салливана».

