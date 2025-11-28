Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 28 ноября 2025Мир

В Британии заявили о дипломатической некомпентности Запада

Экс-коммодор Джерми: Россия доказала некомплектность дипломатии Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Британский коммодор в отставке Стивен Джерми заявил, что в условиях невозможности обыграть Россию на поле боя Запад избегает переговоров с Москвой. Об этом он высказался в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.

Джерми заявил, что не может себе представить победу Украины в конфликте с Россией даже при максимальной поддержке США и Евросоюза. Поэтому он выразил непонимание, почему дипломатия в этих условиях не продолжается.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
Украинский де Голль. Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
Украинский де Голль.Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
28 сентября 2022
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря 2021

«И это признак, своего рода, культового мышления на Западе, фиксирующего, что переговоры с Россией — это плохо. <…> Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности», — отметил эксперт.

Экс-коммодор призвал начать переговоры с Россией, отметив, сдерживание Москвы путем расширения НАТО является путем к конфронтации.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. Он отметил, что российская сторона будет работать с теми предложениями, которые американский чиновник сочтет необходимым представить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Назван возможный срок завершения СВО военным путем

    Названы способы самодиагностировать алкоголизм

    63-летняя сотрудница тюрьмы занялась сексом с отбывающим пожизненный срок убийцей

    Женщина отчитала свекровь за праздничным столом из-за одной странной привычки

    Трамп рассказал о рекордных заказах США на производство военных самолетов

    Британию предупредили о последствиях возможной конфискации российских активов

    Северная Корея обвинила США в «военном бесчинстве»

    В Московском зоопарке появились челноклювы и лягушкорот

    Пленный из ВСУ заявил о готовности сбежать из Украины в случае обмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости