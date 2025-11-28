Экс-коммодор Джерми: Россия доказала некомплектность дипломатии Запада

Британский коммодор в отставке Стивен Джерми заявил, что в условиях невозможности обыграть Россию на поле боя Запад избегает переговоров с Москвой. Об этом он высказался в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.

Джерми заявил, что не может себе представить победу Украины в конфликте с Россией даже при максимальной поддержке США и Евросоюза. Поэтому он выразил непонимание, почему дипломатия в этих условиях не продолжается.

«И это признак, своего рода, культового мышления на Западе, фиксирующего, что переговоры с Россией — это плохо. <…> Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности», — отметил эксперт.

Экс-коммодор призвал начать переговоры с Россией, отметив, сдерживание Москвы путем расширения НАТО является путем к конфронтации.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. Он отметил, что российская сторона будет работать с теми предложениями, которые американский чиновник сочтет необходимым представить.

