В ЛНР две АЗС подверглись атаке со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали территорию Луганской народной республики (ЛНР). Под ударом оказались две автозаправочные станции (АЗС), сообщило правительство региона.

«Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе. Повреждены фасады зданий автозаправочных станций», — говорится в сообщении. Уточняется, что пролеты дронов ВСУ фиксируются над территорией северных районов ЛНР.

Представители правительства призвали жителей соблюдать осторожность, а также воздержаться от фото- и видеосъемок.

