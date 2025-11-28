Россия
23:13, 27 ноября 2025

В ЛНР две АЗС подверглись атаке со стороны ВСУ

ВСУ атаковали две АЗС в ЛНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали территорию Луганской народной республики (ЛНР). Под ударом оказались две автозаправочные станции (АЗС), сообщило правительство региона.

«Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе. Повреждены фасады зданий автозаправочных станций», — говорится в сообщении. Уточняется, что пролеты дронов ВСУ фиксируются над территорией северных районов ЛНР.

Представители правительства призвали жителей соблюдать осторожность, а также воздержаться от фото- и видеосъемок.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали жителя города Свердловска, который передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

